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Museo del Grande Torino, approvato lo schema di convenzione: "Cimeli, trofei e spazi multimediali"

Carretta: "Così uniamo in un unico luogo il passato, il presente e il futuro del club"
2 min
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Museo del Grande Torino, approvato lo schema di convenzione: "Cimeli, trofei e spazi multimediali"
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Passi avanti per il museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nel complesso dello stadio Filadelfia: la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la Città e la Fondazione Filadelfia per la realizzazione e gestione del museo, con il quale, sottolinea l'assessore allo Sport, Domenico Carretta, “si compie un ulteriore passo verso il completamento del recupero del Filadelfia, restituendo pienamente a questo luogo anche il ruolo di custode della memoria granataPortare il museo accanto allo stadio simbolo del Grande Torino - aggiunge - significa unire in un unico luogo il passato, il presente, e il futuro del club: la storia e i suoi campioni, gli allenamenti della prima squadra e un nuovo spazio culturale dedicato ai tifosi e a tutti i torinesi appassionati di sport. Un progetto che valorizza una memoria profondamente legata alla città e la rende accessibile alle nuove generazioni”.

Cimeli, trofei e spazi multimediali

Sarà realizzato un nuovo edificio integrato nel complesso del Filadelfia, con aree espositive permanenti, spazi per eventi, percorsi multimediali e ambienti dedicati alla storia del Torino attraverso cimeli, documenti, trofei, fotografie e testimonianze.

Una delle sale polivalenti sarà in parte destinata a sala studio, spazio per smart working con possibilità di utilizzare gratuitamente attrezzature e materiali, e biblioteca. Prevista anche la riqualificazione delle aree esterne, con nuovi spazi verdi e per la sosta dei mezzi di mobilità dolce.

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