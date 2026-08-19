Museo del Grande Torino, approvato lo schema di convenzione: "Cimeli, trofei e spazi multimediali"

Passi avanti per il museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nel complesso dello stadio Filadelfia: la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la Città e la Fondazione Filadelfia per la realizzazione e gestione del museo, con il quale, sottolinea l'assessore allo Sport, Domenico Carretta, “si compie un ulteriore passo verso il completamento del recupero del Filadelfia, restituendo pienamente a questo luogo anche il ruolo di custode della memoria granata. Portare il museo accanto allo stadio simbolo del Grande Torino - aggiunge - significa unire in un unico luogo il passato, il presente, e il futuro del club: la storia e i suoi campioni, gli allenamenti della prima squadra e un nuovo spazio culturale dedicato ai tifosi e a tutti i torinesi appassionati di sport. Un progetto che valorizza una memoria profondamente legata alla città e la rende accessibile alle nuove generazioni”.