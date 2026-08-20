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Dembélé al Lecce: ok. E ora Dalla Vecchia

Toro, doppia operazione in prestito
Nicolò Schira
1 min
Dembélé al Lecce: ok. E ora Dalla Vecchia© LAPRESSE
Torino

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La missione milanese del ds del Lecce, Stefano Trinchera, ha prodotto gli esiti sperati. I giallorossi, infatti, sono pronti a chiudere un doppio affare col Torino, sfruttando gli ottimi rapporti col ds granata Gianluca Petrachi (salentino doc). Accordo blindato per il laterale destro Ali Dembélé, sul quale era forte anche il pressing di Mantova ed Empoli. Troppo affascinante però il richiamo della A per il terzino, che ha subito detto sì alla prop

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