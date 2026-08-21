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L'ultima idea in mezzo è Stankovic

Accordo con il Lecce per il prestito di Dalla VEcchia. Di Marco al Catania
Nicolò Schira
1 min
StankovicTorinoInter
L'ultima idea in mezzo è Stankovic© Inter via Getty Images
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Tentativo respinto. Ieri mattina Andrea Mancini aveva provato il blitz nella corsa a Marco Dalla Vecchia. Un’irruzione volta a provare ad anticipare il Lecce, che nelle scorse settimane aveva raggiunto e impostato un’intesa di massima col Torino. Niente da fare. La mossa del ds del Cesena non ha prodotto il ribaltone sperato in terra romagnola. Seppur in bianconero alla corte di Diamanti il centrocampista avrebbe avuto la garanzia e la certezza di un posto da

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