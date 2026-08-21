L'ultima idea in mezzo è Stankovic

Tentativo respinto. Ieri mattina Andrea Mancini aveva provato il blitz nella corsa a Marco Dalla Vecchia. Un’irruzione volta a provare ad anticipare il Lecce, che nelle scorse settimane aveva raggiunto e impostato un’intesa di massima col Torino. Niente da fare. La mossa del ds del Cesena non ha prodotto il ribaltone sperato in terra romagnola. Seppur in bianconero alla corte di Diamanti il centrocampista avrebbe avuto la garanzia e la certezza di un posto da