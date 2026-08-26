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Torino, scatto per Braganca

Accelerata nella trattativa con lo Sporting: Petrachi vorrebbe il portoghese in prestito, ma deve battere la concorrenza del Paok
Andrea Piva
1 min
TorinoabateBraganca
Torino, scatto per Braganca© EPA
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Mi aspetto una settimana importante sul mercato”, ha affermato con fermezza Ignazio Abate subito dopo la partita contro il Milan. E rinforzi li aspetta in porta (Lucas Perri è sempre l’obiettivo numero uno: ieri il brasiliano è rimasto in panchina nella partita di Carabao Cup tra il Leeds e il Nottingham Forest), in difesa e sulle fasce. Ma li aspetta anche a centrocampo, lo ha fatto capire con le sue scelte nelle prime due partite ufficia

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