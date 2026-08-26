Torino, scatto per Braganca

“Mi aspetto una settimana importante sul mercato”, ha affermato con fermezza Ignazio Abate subito dopo la partita contro il Milan. E rinforzi li aspetta in porta (Lucas Perri è sempre l’obiettivo numero uno: ieri il brasiliano è rimasto in panchina nella partita di Carabao Cup tra il Leeds e il Nottingham Forest), in difesa e sulle fasce. Ma li aspetta anche a centrocampo, lo ha fatto capire con le sue scelte nelle prime due partite ufficia