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Toro, Comert non vede l’ora… Abate riflette sulle scelte

Comuzzo braccetto di sinistra non ha deluso contro il Milan. Coco confermato, il ballottaggio è tra lo svizzero e Ismajli
Ivana Crocifisso
1 min
CömertTorinoabate
Toro, Comert non vede l’ora… Abate riflette sulle scelte© Marco Canoniero
Torino

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TORINO - Un terzetto in Coppa Italia, uno diverso in campionato al debutto in Serie A. Questione di necessità per Ignazio Abate, che nelle prime due sfide ufficiali della stagione ha dovuto cambiare la difesa per far fronte, prima di tutto, alla squalifica di&nb

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