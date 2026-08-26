Toro, Comert non vede l’ora… Abate riflette sulle scelte

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TORINO - Un terzetto in Coppa Italia, uno diverso in campionato al debutto in Serie A. Questione di necessità per Ignazio Abate, che nelle prime due sfide ufficiali della stagione ha dovuto cambiare la difesa per far fronte, prima di tutto, alla squalifica di&nb
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