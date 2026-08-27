Toro-Bragança: doppio ostacolo

TORINO - Ormai si può parlare di corsa contro il tempo, anche perché alla chiusura della finestra estiva di calciomercato manca davvero poco: sei giorni, considerando anche oggi. Martedì alle 20, un’ora prima rispetto all’inizio di Toro-Monza di Coppa Italia, suonerà il gong e poi sarà possibile solamente cedere chi ancora sarà eventua