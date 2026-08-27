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Toro-Bragança: doppio ostacolo

Il prestito del portoghese è complicato: prima dovrebbe rinnovare con lo Sporting. E per l’acquisto definitivo servono delle cessioni
Andrea Piva
1 min
TorinoDaniel BragançaSporting Lisbona
Toro-Bragança: doppio ostacolo© Getty Images
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TORINO - Ormai si può parlare di corsa contro il tempo, anche perché alla chiusura della finestra estiva di calciomercato manca davvero poco: sei giorni, considerando anche oggi. Martedì alle 20, un’ora prima rispetto all’inizio di Toro-Monza di Coppa Italia, suonerà il gong e poi sarà possibile solamente cedere chi ancora sarà eventua

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