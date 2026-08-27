Torino, Pedersen vicino all’Olympiacos: le cifre dell’operazione. Ilic ufficiale al Lecce

Pedersen si prepara a salutare il Torino e la Serie A. È fatta per la cessione del classe 2000 all’Olympiacos: il laterale norvegese si trasferirà in Grecia. Abate perde così una pedina importante per la sua squadra, come confermato dalle prime uscite stagionali in cui ha giocato titolare. Ora la dirigenza granata dovrà riflettere sul sostituto e trovare un calciatore all'altezza in questi ultimi giorni di mercato. Intanto è stato ufficializzato anche il passaggio di Ilic al Lecce.

Pedersen, addio al Torino: è fatta con l’Olympiacos L'Olympiacos è pronto a versare 8 milioni di euro nelle casse del Torino, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra che dimostra la volontà del club greco nel chiudere la trattativa. Il norvegese ha iniziato la nuova stagione collezionando già due presenze con la maglia granata: è sceso in campo in Coppa Italia contro la Carrarese e successivamente nella prima giornata di Serie A, nella sfida casalinga contro il Milan. Conferma della stima che Abate aveva nei suoi confronti. Il suo percorso al Torino si chiude dopo una stagione da protagonista in cui ha collezionato 32 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.

Torino Torino, continua la contestazione a Cairo: la manifestazione prima del Milan Anche Ilic saluta il Torino: ufficiale il passaggio al Lecce Contestualmente, il Torino ha definito anche la cessione di Ivan Ilic al Lecce. Per il centrocampista serbo classe 2001 si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo, con opzione. Il club salentino ha ufficializzato l'operazione con una nota: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C. Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20". Doppia uscita, dunque, per il Torino, che continua a lavorare sul mercato tra cessioni e possibili nuovi innesti per completare la rosa.