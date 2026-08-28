Torino, finalmente Perri: con che formula arriva

TORINO - Lucas Perri sta per diventare un giocatore del Toro. Stavolta per davvero, non ci saranno nuovo stop, ripensamenti o altro. Aggiungiamo anche che finalmente Perri sta per diventare un giocatore del Toro. La trattativa sembrava essere diventata una sorta di telenovela dell’estate, una di quelle dal finale scontato, che sarebbe potuta arrivare anche prima alla conclusione, ma che è stata prolungata. Ora però, come dicevamo, il “the end” si