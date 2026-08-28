Pedersen in Grecia, Njie verso Firenze? Cairo ora incassa

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Un tesoretto da più di 25 milioni per rimpinguare le casse del Toro e permettere al direttore sportivo Gianluca Petrachi di piazzare gli ultimi colpi in entrata, così da completare la squadra di Ignazio Abate. Missione possibile grazie a due addii eccellenti. Ma andiamo con ordine. Otto milioni son
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