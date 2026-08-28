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Pedersen in Grecia, Njie verso Firenze? Cairo ora incassa

Il terzino va all'Olympiacos per 8 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Paratici ne offre 15 per l'attaccante
Nicolò Schira
1 min
PedersennjieAlì Dembélé
Pedersen in Grecia, Njie verso Firenze? Cairo ora incassa© Marco Canoniero
Torino

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Un tesoretto da più di 25 milioni per rimpinguare le casse del Toro e permettere al direttore sportivo Gianluca Petrachi di piazzare gli ultimi colpi in entrata, così da completare la squadra di Ignazio Abate. Missione possibile grazie a due addii eccellenti. Ma andiamo con ordine. Otto milioni son

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