Fitz-Jim a tutto Torino: "Mi ispiro a Ronaldinho. E sul derby contro la Juve..."

A Torino ci ha messo veramente poco a conquistare il posto e diventare un titolare inamovibile del centrocampo di Abate. Giusto il tempo di qualche amichevole per trovare il ritmo, ma pure l’alchimia con i compagni, poi eccolo schierato in Coppa Italia e poi alla prima di campionato contro il Milan. Dall’Ajax al Toro: per Kian Fitz-Jim è la prima esperienza lontano dalla sua Olanda, dove è nato da padre originario del Suriname e madre di Hong Kong. «A Torino mi sono ambientato bene - ha spiegato nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club -, mi piace il meteo e mi trovo bene con i miei compagni. La città è bella, è un po’ diversa rispetto ad Amsterdam, ma mi piace molto. C’è tutto quello di cui si ha bisogno». Nessun problema per la gestione e la cura dei capelli, il centrocampista ha sempre sostenuto di trarre da essi la propria forza: «Ho trovato chi è si occupato delle mie treccine e sono davvero bravi».
Fitz-Jim e Aboukhlal, l’amicizia nata ad Amsterdam
Ha legato con Aboukhlal, che come lui ha origini olandesi: i due quest’estate, ancor prima del passaggio di Fitz-Jim al Torino, hanno lavorato insieme ad Amsterdam per recuperare dai rispettivi infortuni. Quello al ginocchio, per il numero 7, quello alla spalla per l’olandese, operato al termine dell’ultima stagione: «Con Aboukhlal abbiamo degli amici in comune, quando ci siamo visti questa estate non sapevamo ancora che sarei venuto qui. Quando ho saputo della possibilità di arrivare al Torino, l’ho chiamato subito per chiedergli informazioni sul club. Mi ha parlato in maniera molto positiva e mi ha convinto ancora di più a venire». Dall’Ajax era arrivato in granata anche Schuurs: «Non so se abbiamo mai giocato insieme una partita ufficiale, ma ho fatto un paio di ritiri con lui. È davvero un bravo ragazzo, era molto giovane quando ero lì, ha due anni in più di me, ma mangiavamo sempre insieme, anche con Ekkelenkamp, Taylor e altri compagni. Adesso giocano tutti in Italia».
Fitz-Jim aspetta il ritorno contro gli ex compagni
Tra le partite che Fitz-Jim aspetta con maggiore entusiasmo ci sono proprio quelle che lo metteranno di fronte ai suoi ex compagni: «Aspetto le partite contro Lazio e Roma, perché alla Lazio ci sono Taylor e Sutalo. Sarà bello giocare contro dei miei ex compagni e contro persone con cui ho un ottimo rapporto. Anche contro la Roma ritroverò giocatori che conosco, come Rensch e Salah-Eddine». Da quasi un mese sta lavorando con Abate: «È un allenatore che ama molto giocare, alcuni principi sono simili a quelli che avevo già assorbito in passato. Ovviamente ci sono delle differenze, perché in Olanda ho sempre giocato con il 4-3-3, ma a volte difendevamo anche in 5. Posso imparare molto da Abate e penso che sia adatto a me. In più, difendere non è la mia qualità migliore e quindi sotto questo aspetto posso imparare davvero tanto».
Il derby contro la Juve
Ha confessato di non essere entrato ancora in clima derby e di non aver visto ancora alcuna immagine delle sfide contro la Juventus: «Non ancora, ma forse è anche meglio così, perché voglio viverlo e scoprirlo personalmente». Con la squadra, l’olandese ha visitato il Museo del Grande Torino: «Mi ha colpito l’impatto che la tragedia di Superga ha avuto sul club e sulla città». Parlando di se stesso, Fitz-Jim ha anche aggiunto: «Mi ispiro a Ronaldinho, mi è sempre piaciuto per la magia che ha portato nel calcio». E sul suo numero di maglia: «Il 28 lo aveva anche mio padre, anche se non ha mai giocato ad alti livelli. Come numero mi piace l’8 ed essendo occupato (lo aveva Ilic, ndr) ne volevo uno che contenesse comunque un 8».
A Torino ci ha messo veramente poco a conquistare il posto e diventare un titolare inamovibile del centrocampo di Abate. Giusto il tempo di qualche amichevole per trovare il ritmo, ma pure l’alchimia con i compagni, poi eccolo schierato in Coppa Italia e poi alla prima di campionato contro il Milan. Dall’Ajax al Toro: per Kian Fitz-Jim è la prima esperienza lontano dalla sua Olanda, dove è nato da padre originario del Suriname e madre di Hong Kong. «A Torino mi sono ambientato bene - ha spiegato nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club -, mi piace il meteo e mi trovo bene con i miei compagni. La città è bella, è un po’ diversa rispetto ad Amsterdam, ma mi piace molto. C’è tutto quello di cui si ha bisogno». Nessun problema per la gestione e la cura dei capelli, il centrocampista ha sempre sostenuto di trarre da essi la propria forza: «Ho trovato chi è si occupato delle mie treccine e sono davvero bravi».
Fitz-Jim e Aboukhlal, l’amicizia nata ad Amsterdam
Ha legato con Aboukhlal, che come lui ha origini olandesi: i due quest’estate, ancor prima del passaggio di Fitz-Jim al Torino, hanno lavorato insieme ad Amsterdam per recuperare dai rispettivi infortuni. Quello al ginocchio, per il numero 7, quello alla spalla per l’olandese, operato al termine dell’ultima stagione: «Con Aboukhlal abbiamo degli amici in comune, quando ci siamo visti questa estate non sapevamo ancora che sarei venuto qui. Quando ho saputo della possibilità di arrivare al Torino, l’ho chiamato subito per chiedergli informazioni sul club. Mi ha parlato in maniera molto positiva e mi ha convinto ancora di più a venire». Dall’Ajax era arrivato in granata anche Schuurs: «Non so se abbiamo mai giocato insieme una partita ufficiale, ma ho fatto un paio di ritiri con lui. È davvero un bravo ragazzo, era molto giovane quando ero lì, ha due anni in più di me, ma mangiavamo sempre insieme, anche con Ekkelenkamp, Taylor e altri compagni. Adesso giocano tutti in Italia».