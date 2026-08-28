Fitz-Jim a tutto Torino: "Mi ispiro a Ronaldinho. E sul derby contro la Juve..."

Fitz-Jim aspetta il ritorno contro gli ex compagni

Tra le partite che Fitz-Jim aspetta con maggiore entusiasmo ci sono proprio quelle che lo metteranno di fronte ai suoi ex compagni: «Aspetto le partite contro Lazio e Roma, perché alla Lazio ci sono Taylor e Sutalo. Sarà bello giocare contro dei miei ex compagni e contro persone con cui ho un ottimo rapporto. Anche contro la Roma ritroverò giocatori che conosco, come Rensch e Salah-Eddine». Da quasi un mese sta lavorando con Abate: «È un allenatore che ama molto giocare, alcuni principi sono simili a quelli che avevo già assorbito in passato. Ovviamente ci sono delle differenze, perché in Olanda ho sempre giocato con il 4-3-3, ma a volte difendevamo anche in 5. Posso imparare molto da Abate e penso che sia adatto a me. In più, difendere non è la mia qualità migliore e quindi sotto questo aspetto posso imparare davvero tanto».