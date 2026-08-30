Flop Simeone e Vlasic, Ismajli decisivo ma entra tardi: Torino-Sassuolo, le pagelle

Una difesa inadeguata, un mercato incompiuto (e ostinatamente orientato verso la cessione dei rinforzi), una stagione che sembra destinata a tradire ancora una volta le ambizioni dei tifosi (le poche rimaste). È quanto emerge dalla trasferta di Reggio Emilia, dove il Torino non è riuscito a muovere la classifica, rientrando dalla seconda giornata con 4 gol subiti tra Milan e Sassuolo e 2 sconfitte che tengono la tifoseria ostaggio della frustrazione. A prendersi la scena è il neroverde Volpato (come anche l'ex Juve Adzic), a deludere le aspettative sono invece Simeone e Vlasic, ora chiamati a tentare l'inversione di rotta già al prossimo appuntamento in agenda, che martedì 1 settembre vedrà la formazione di Abate impegnata in casa contro il Monza nei sedicesimi di Coppa Italia. Questi i voti dei granata reduci dal ko contro gli uomini di Aquilani.