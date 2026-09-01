Belghali nuovo rinforzo per Abate, ufficiale il trasferimento dal Verona al Torino: la formula

Pronto un nuovo rinforzo in casa Torino (impegnato questa sera in Coppa Italia contro il Monza). A disposizione di mister Ignazio Abate arriva Rafik Belghali: è ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo dall'Hellas Verona. Il terzino da tempo sembrava vicinissimo al Sassuolo, alla fine le cose sono andate diversamente con il classe 2002 che vestirà la maglia granata.
Belghali dal Verona al Torino, è ufficiale
Questa la nota con cui il club ha annunciato il suo arrivo: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali. Belghali è nato a Lovanio, in Belgio, il 7 giugno 2002. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sint-Truiden, PSV, Lierse SK, Zulte Waregem e Lommel, nel 2021 esordisce con la prima squadra del Lommel SK. Con il Lommel disputa complessivamente 48 partite tra Challenger Pro League (seconda serie) e Coppa del Belgio, realizzando 7 reti e fornendo 3 assist. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Malines, con cui colleziona complessivamente 50 presenze tra massimo campionato belga, playoff e Coppa del Belgio, realizzando 3 reti e fornendo 3 assist".
"Un caloroso benvenuto!"
La nota prosegue: "Nella stagione 2025-'26 approda all'Hellas Verona, con cui esordisce in Serie A il 25 agosto 2025 nella gara esterna contro l'Udinese. In totale con gli scaligeri disputa 26 partite, realizzando 2 reti. Per Belghali anche 17 presenze e 2 reti con la Nazionale algerina, con cui ha partecipato ai Mondiali 2026, prendendo parte a tutte e quattro le gare della propria Nazionale e segnando anche un gol contro l'Austria. Tutto il Torino Football Club accoglie Rafik Belghali con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".