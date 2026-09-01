Belghali nuovo rinforzo per Abate, ufficiale il trasferimento dal Verona al Torino: la formula

Belghali dal Verona al Torino, è ufficiale

Questa la nota con cui il club ha annunciato il suo arrivo: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali. Belghali è nato a Lovanio, in Belgio, il 7 giugno 2002. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sint-Truiden, PSV, Lierse SK, Zulte Waregem e Lommel, nel 2021 esordisce con la prima squadra del Lommel SK. Con il Lommel disputa complessivamente 48 partite tra Challenger Pro League (seconda serie) e Coppa del Belgio, realizzando 7 reti e fornendo 3 assist. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Malines, con cui colleziona complessivamente 50 presenze tra massimo campionato belga, playoff e Coppa del Belgio, realizzando 3 reti e fornendo 3 assist".