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Toro, ecco Patterson: ultima scommessa con i consigli del Ché

Dopo Belghali, arriva un altro esterno destro che gioca anche a sinistra. L’Everton lo ha ceduto gratis: non giocava quasi mai. Il terzino era al Mondiale nella Scozia con Adams che in questi giorni gli ha parlato bene del Toro
Marco Bonetto
1 min
PattersonTorinoBelghali
Toro, ecco Patterson: ultima scommessa con i consigli del Ché© Getty Images
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TORINO - Da Rafik Belghali a Nathan Patterson. Dopo l’ingaggio a titolo definitivo del nazionale algerino 24enne (in possesso anche di passaporto belga), preso dal Verona a titolo definitivo (un’operazione da circa 6,5 milioni; contratto fino al 2029), la sorpresa dell’ultimo giorno di mercato, sulle fasce, arriva dall’Inghilterra. È Patterson (25 anni a ottobre) il nuovo rinforzo per le corsie. Anche lui un terzino destro, come l’ex veronese

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