Abate, svolta in tre partite. L’ombra di D’Aversa

Era il 9 giugno quando su queste colonne si annunciava l’accordo trovato con Abate, 19° allenatore di Cairo in 21 anni di presidenza (giusto ieri ha tagliato il traguardo tra contestazioni feroci), e si riportava subito anche l’invocazione social di un tifoso, sostanzialmente simile a mille altri messaggi letti in quei giorni sulle chat granata: “Ignazio è un bravo ragazzo, è sempre stato un giocatore molto serio. Ora si sta dimostrando mol