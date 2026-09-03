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Abate, svolta in tre partite. L’ombra di D’Aversa

"Per due mesi si è lavorato con la rosa incompleta e tante situazioni in bilico"
Marco Bonetto
1 min
D’AversaabateTorino
Abate, svolta in tre partite. L’ombra di D’Aversa© Marco Canoniero
Torino

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Era il 9 giugno quando su queste colonne si annunciava l’accordo trovato con Abate, 19° allenatore di Cairo in 21 anni di presidenza (giusto ieri ha tagliato il traguardo tra contestazioni feroci), e si riportava subito anche l’invocazione social di un tifoso, sostanzialmente simile a mille altri messaggi letti in quei giorni sulle chat granata: “Ignazio è un bravo ragazzo, è sempre stato un giocatore molto serio. Ora si sta dimostrando mol

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