Torino, Abate come Grosso: vincere per restare. "Noi come la Fiorentina. Serve tempo"

"In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Fatto sedute video, i ragazzi hanno avuto sempre approccio positivo. Due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta e i nuovi hanno portato entusiasmo". Queste le parole di Ignazio Abate, intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Firenze valida per la terza giornata di campionato e in programma alle ore 15 di sabato 5 settembre. Una sfida che mette in palio 3 punti utili a evitare il crollo psicologico dopo le sconfitte contro Milan e Sassuolo a cui è seguita l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza dell'ex Ivan Juric, che al Grande Torino si è imposta con il finale di 1-0. La gara contro la Fiorentina di Fabio Grosso - ugualmente chiamata a vincere per scacciare via i demoni della scorsa stagione e non mortificare gli oltre 200 milioni spesi sul mercato nell'ultimo anno solare - vede inoltre il tecnico granata all'ombra di Roberto D'Aversa o comunque al centro dei rumor che cominciano già a mettere in dubbio le sorti dell'ex difensore di Toro e Milan. La prossima giornata, il Torino riceverà la Roma all'appuntamento di lunedì 14. Così Abate ha fatto il punto sulla prossima uscita stagionale: "Mandragora? L'assetto non cambia tanto, aumentiamo di spessore e qualità. E' un giocatore importante ed esperto, è un leader ed è un acquisto importante. Rodriguez? Lo conosco benissimo. Ha valori morali molto alti, è un grande calciatore. Si è allenato tutti i giorni, ma da solo al mattino o farlo con la squadra sono due cose opposti. Dovrà mettersi al passo, ma sono felice del suo arrivo. Due alternative per ruolo? Ci sono tanti giocatori che possono ricoprire varie zone. Dietro abbiamo un mancino naturale ma anche altri possono fare quel ruolo. Volta per volta, sceglierò la formazione migliore".

Abate: "Zapata ha bisogno di minuti" "Come stanno i nuovi? Mandragora è il più pronto di tutti. Bragança ha qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti e ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, bisogna valutarlo. Rodriguez è indietro, Belghali ha bisogno di tempo ma ha una struttura per entrare in forma in tempi rapidi. Fiorentina? Loro sono l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso, ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi siamo a 0 punti e abbiamo una voglia di feroce di far nostra la partita. Il mio rapporto con Rodriguez? Cerco sempre di essere me stesso, ho rispetto dei giocatori e cerco di essere coerente. Rodriguez è un ragazzo perbene e intelligente, l'ho trovato energico e voglioso di fare una grande stagione. Chi para? Perri. Zapata? In Coppa gli ho dato 35 minuti più recupero, ha bisogno di minutaggio. Non ha fatto il ritiro con la squadra, siamo in ritardo. Dopo la Coppa si era gonfiato il ginocchio, abbiamo rallentato ieri e navighiamo a vista. Ma lui è uno che sposta ed è importante, dobbiamo trovare l'equilibrio giusto. Difesa? Dopo il Monza ho parlato di solidità difensiva. La nostra crescita passa da qui: serve alzare il livello di squadra e dei singoli, percepire il pericolo. In fase difensiva devi ragionare in modo pessimistico".

Abate: "Simeone può fare di più" "Dobbiamo stringere le maglie sotto linea palla: dobbiamo capire le altezze, ci sono margini di miglioramenti. Ma trovare solidità difensiva non è non avere coraggio, questo per me non è negoziabile. Serve il desiderio feroce di non prendere gol, ne stiamo prendendo troppi. E questo fa tutta la differenza del mondo. Dobbiamo leggere la partita, dovremo aggredire alto. E se dobbiamo abbassarci, lo faremo stringendo le maglie. Dobbiamo capire i momenti. Dobbiamo leggere meglio le situazioni. Non riusciamo a creare densità, quando hai spessore in determinate zone del campo aiuta. Le cose vanno fatte per step: ora dobbiamo trovare solidità ed equilibrio nelle due fasi, poi ho una rosa che mi permette di variare molto. Perri? Fin dall'inizio volevamo un portiere esperto soprattutto in una piazza esigente come questa. E' fondamentale assorbire le pressioni, così un portiere di gran futuro può crescere in tranquillità. Questo era il pensiero di inizio anno, poi vedremo come saranno le gerarchie. Perri è il primo, ma Mascardi ha la mia massima fiducia. Simeone? Aspetto difensivo e offensivo viaggiano insieme. Se si difende bene, si sviluppa meglio. Uomini e moduli lasciano il tempo che trovano. Simeone è importante, ha la mia massima fiducia. La squadra può servirlo meglio e lui può fare di più".