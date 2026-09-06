Fagioli surclassato, Mandragora la rinascita del Toro. Adams da tre punti, Mastantuono flop: Fiorentina-Torino, le pagelle

Vincere per non crollare. Questa la posta in palio della gara tra Fiorentina e Torino, scese in campo al Franchi per contendersi una vittoria che tardava ad arrivare mettendo in discussione le nuove gestioni tecniche. Alla fine a spuntarla sono stati i granata di Abate, che a Firenze hanno ribaltato il pareggio di Pellegrino (47') con l'ex Mandragora prima (74') e Adams poi (82'). L'agenda del Toro mette ora in programma la gara interna con la Roma in programma il 14 settembre al Grande Torino, mentre la Viola - crollata nuovamente in casa dopo la mortificazione subita il giorno del centenario - scenderà in campo a Venezia venerdì 11.