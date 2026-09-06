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Fagioli surclassato, Mandragora la rinascita del Toro. Adams da tre punti, Mastantuono flop: Fiorentina-Torino, le pagelle

Voti e giudizi delle formazioni scese in campo al Franchi per la terza giornata di campionato
Fagioli surclassato, Mandragora la rinascita del Toro. Adams da tre punti, Mastantuono flop: Fiorentina-Torino, le pagelle
Marco Bonetto
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Vincere per non crollare. Questa la posta in palio della gara tra Fiorentina e Torino, scese in campo al Franchi per contendersi una vittoria che tardava ad arrivare mettendo in discussione le nuove gestioni tecniche. Alla fine a spuntarla sono stati i granata di Abate, che a Firenze hanno ribaltato il pareggio di Pellegrino (47') con l'ex Mandragora prima (74') e Adams poi (82'). L'agenda del Toro mette ora in programma la gara interna con la Roma in programma il 14 settembre al Grande Torino, mentre la Viola - crollata nuovamente in casa dopo la mortificazione subita il giorno del centenario - scenderà in campo a Venezia venerdì 11.

Le pagelle del Torino

Perri - 5: Papera mostruosa (anche per via del sole negli occhi) a inizio ripresa sul tiro di Pellegrino dai 30 metri. In compenso era stato bravissimo a inizio partita a chiudere lo specchio a Mastantuono. Idem nella ripresa su colpo di testa di Atta: altra paratona.

Cömert - 6: Anestetizza Njie e si disimpegna bene in generale: la miglior prova dello svizzero da quando è in granata.

Coco - 6.5: Domina costantemente Pellegrino. Alza bandiera bianca soltanto per infortunio: contusione. Ismajli (40’ pt) - 6.5: Imita il compagno, ci riesce bene con la consueta grinta. Non è colpa sua se Pellegrino riesce a buttarla dentro.

Comuzzo - 6.5: L’ex difensore viola annulla Mastantuono, è una garanzia in fase difensiva. Bragança (26’ st) - 6.5: Al debutto nel centro del campo, quando Abate passa al 4-3-1-2, corre, smista, disegna piroette, battezza anche l’inizio dell’azione che poi porterà al 2-1.

Fortini - 6.5: Altro ex viola, salva subito un gol respingendo quasi sulla linea la botta da due passi di Njie. Cresce in spinta, domina a lungo la fascia destra. Patterson (11’ st) - 6: Anche lui al debutto, subito a destra, poi a sinistra. Fa il suo in marcatura da terzino.

Gineitis - 5.5: Non brilla, si danna per mantenere gli equilibri tattici. Simeone (26’ st) - 6: Lotta e si impegna, mostra la fame giusta.

Mandragora - 8: L’ex regista viola, che sarà rimpianto a lungo a Firenze, prende subito in mano il Torino con una prova superlativa. Onnipresente, tocca una miriade di palloni, detta i tempi e le geometrie. E col sinistro prima impegna De Gea, poi sfiora il palo, quindi nella ripresa trova l’1 a 1 con un siluro angolatissimo. È la rinascita del Toro. Innesto fondamentale per il gioco di Abate.

Fitz Jim - 7: Un peperino nella doppia fase. Qualità palla al piede e tanta grinta. Difficilissimo anche da marcare.

Cacciamani - 6.5: Qualche progressione insidiosa a sinistra. Chiude stremato. Belghali (11’ st) - 7: Altro debuttante in granata, subito decisivo. A sorpresa comincia a sinistra, poi viene spostato nel suo ruolo naturale sulla fascia opposta e lì comincia a decollare, sino a firmare l’assist gol per Adams.

Vlasic - 6.5: Una deviazione di testa fuori, un tiro parato, ma soprattutto una mole di lavoro enorme anche nei momenti più difficili. Indomito.

Adams - 7.5: Dopo la perla meravigliosa contro il Milan, questa rete da 3 punti in spaccata, dopo uno stop non facile. Gran fiuto. E in coda a una partita ricca di spunti.

All. Abate - 7: Domina il primo tempo, cambia intelligentemente il modulo (4-3-1-2) nel momento più difficile sotto di un gol, trova la vittoria meritata, dimostra di avere in mano bene la squadra. Con i nuovi rinforzi è un altro Toro. Potevano darglieli prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Le pagelle della Fiorentina

De Gea - 5.5: Riesce solo a sfiorare la botta da lontano di Mandragora e galleggia in una zona vacua sul 2-1. Bene nel primo tempo in tuffo su una saetta del play granata.

Joao Mario - 5: Soffre sovente Cacciamani e Fitz-Jim. E poi perde Adams sul gol del 2-1.

Dragusin - 5.5: Impreciso in più di uno smistamento, anche lui alla fine è assente dalle parti di Adams.

Viery - 5.5: Non sempre è nella posizione giusta, con Vlasic che gli dà pochi riferimenti.

Valdepeñas - 4.5: Fortini gli crea problematiche in spinta, poi nel finale regala palla a Belghali e “crea” la vittoria granata.

Oulai - 5.5: Esce infortunato dopo neanche mezz’ora senza squilli. Ndour (24’ pt) - 5.5: Il grigiore del compagno finisce addosso a lui.

Fagioli - 5: Fallisce la prova da play, surclassato da Mandragora. Solo un tiro, altissimo.

Brescianini - 5: Nebuloso in fase di costruzione, incerto nella cura degli equilibri. Atta (1’ st) - 6: Trequartista dietro a Pellegrino, protagonista del cambio di modulo, pesta i piedi a Mandragora e obbliga di testa Perri a una paratona.

Mastantuono - 4.5: Ha subito un’occasione d’oro, ma non tira benissimo, al di là della bravura di Perri. E dopo non ne azzecca più una. Gnonto (1’ st) - 5.5: Debutto in viola e in A. Subito brillante a destra, poi si perde.

Pellegrino - 6.5: Alla 6ª rete in 4 partite contro il Toro, tra Parma e Fiorentina. Ma è l’unico vero lampo, col concorso di Perri. Beto (31’ st) - 5: Incolore.

Njie - 5.5: L’ex granata dopo 1’ potrebbe già segnare, ma non è abbastanza lucido e Fortini respinge. Punge poco. Gonçalves (34’ st) - ng: .

All. Grosso - 4.5: Terza sconfitta di fila, crisi nera. Primo tempo insulso. Il cambio di modulo (4-2-3-1) e il gol di Pellegrino illudono, poi i viola subiscono il ritorno dei granata

Arbitro Massa - 6.5: Dirige bene con personalità.

 

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Vincere per non crollare. Questa la posta in palio della gara tra Fiorentina e Torino, scese in campo al Franchi per contendersi una vittoria che tardava ad arrivare mettendo in discussione le nuove gestioni tecniche. Alla fine a spuntarla sono stati i granata di Abate, che a Firenze hanno ribaltato il pareggio di Pellegrino (47') con l'ex Mandragora prima (74') e Adams poi (82'). L'agenda del Toro mette ora in programma la gara interna con la Roma in programma il 14 settembre al Grande Torino, mentre la Viola - crollata nuovamente in casa dopo la mortificazione subita il giorno del centenario - scenderà in campo a Venezia venerdì 11.

Le pagelle del Torino

Perri - 5: Papera mostruosa (anche per via del sole negli occhi) a inizio ripresa sul tiro di Pellegrino dai 30 metri. In compenso era stato bravissimo a inizio partita a chiudere lo specchio a Mastantuono. Idem nella ripresa su colpo di testa di Atta: altra paratona.

Cömert - 6: Anestetizza Njie e si disimpegna bene in generale: la miglior prova dello svizzero da quando è in granata.

Coco - 6.5: Domina costantemente Pellegrino. Alza bandiera bianca soltanto per infortunio: contusione. Ismajli (40’ pt) - 6.5: Imita il compagno, ci riesce bene con la consueta grinta. Non è colpa sua se Pellegrino riesce a buttarla dentro.

Comuzzo - 6.5: L’ex difensore viola annulla Mastantuono, è una garanzia in fase difensiva. Bragança (26’ st) - 6.5: Al debutto nel centro del campo, quando Abate passa al 4-3-1-2, corre, smista, disegna piroette, battezza anche l’inizio dell’azione che poi porterà al 2-1.

Fortini - 6.5: Altro ex viola, salva subito un gol respingendo quasi sulla linea la botta da due passi di Njie. Cresce in spinta, domina a lungo la fascia destra. Patterson (11’ st) - 6: Anche lui al debutto, subito a destra, poi a sinistra. Fa il suo in marcatura da terzino.

Gineitis - 5.5: Non brilla, si danna per mantenere gli equilibri tattici. Simeone (26’ st) - 6: Lotta e si impegna, mostra la fame giusta.

Mandragora - 8: L’ex regista viola, che sarà rimpianto a lungo a Firenze, prende subito in mano il Torino con una prova superlativa. Onnipresente, tocca una miriade di palloni, detta i tempi e le geometrie. E col sinistro prima impegna De Gea, poi sfiora il palo, quindi nella ripresa trova l’1 a 1 con un siluro angolatissimo. È la rinascita del Toro. Innesto fondamentale per il gioco di Abate.

Fitz Jim - 7: Un peperino nella doppia fase. Qualità palla al piede e tanta grinta. Difficilissimo anche da marcare.

Cacciamani - 6.5: Qualche progressione insidiosa a sinistra. Chiude stremato. Belghali (11’ st) - 7: Altro debuttante in granata, subito decisivo. A sorpresa comincia a sinistra, poi viene spostato nel suo ruolo naturale sulla fascia opposta e lì comincia a decollare, sino a firmare l’assist gol per Adams.

Vlasic - 6.5: Una deviazione di testa fuori, un tiro parato, ma soprattutto una mole di lavoro enorme anche nei momenti più difficili. Indomito.

Adams - 7.5: Dopo la perla meravigliosa contro il Milan, questa rete da 3 punti in spaccata, dopo uno stop non facile. Gran fiuto. E in coda a una partita ricca di spunti.

All. Abate - 7: Domina il primo tempo, cambia intelligentemente il modulo (4-3-1-2) nel momento più difficile sotto di un gol, trova la vittoria meritata, dimostra di avere in mano bene la squadra. Con i nuovi rinforzi è un altro Toro. Potevano darglieli prima.

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Fagioli surclassato, Mandragora la rinascita del Toro. Adams da tre punti, Mastantuono flop: Fiorentina-Torino, le pagelle
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