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 Il Toro ha una garanzia. Porta la firma di Comuzzo

Il difensore è stato sempre utilizzato da Abate sia in campionato sia in Coppa Italia: e ha fatto bene
Nicola Gallo
1 min
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 Il Toro ha una garanzia. Porta la firma di Comuzzo© Agenzia Aldo Liverani Sas
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Il Toro di Abate è ancora un cantiere aperto, riprogettato da Gianluca Petrachi sino all’ultimo minuto del mercato estivo, e ora finalmente sta prendendo forma. Poche sono per questo le certezze su cui la squadra granata ha potuto fare affidamento sin dai primi giorni di lavoro, e una di queste è senza dubbio Pietro Comuzzo. Il centrale friulano ha conquistato sin da subito il suo nuovo allenatore, che lo ha schierato inizialmente come cen

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