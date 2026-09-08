 Il Toro ha una garanzia. Porta la firma di Comuzzo

Il Toro di Abate è ancora un cantiere aperto, riprogettato da Gianluca Petrachi sino all’ultimo minuto del mercato estivo, e ora finalmente sta prendendo forma. Poche sono per questo le certezze su cui la squadra granata ha potuto fare affidamento sin dai primi giorni di lavoro, e una di queste è senza dubbio Pietro Comuzzo. Il centrale friulano ha conquistato sin da subito il suo nuovo allenatore, che lo ha schierato inizialmente come cen