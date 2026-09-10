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Anche il vivaio granata al Museo: a scuola di Toro

Lunedì le maggiori formazioni del settore giovanile, dalla Primavera in giù, visiteranno Villa Claretta accolte da volontari: tutti tifosi
Marco Bonetto
1 min
TorinoMuseo del Grande TorinoPrimavera Toro
Anche il vivaio granata al Museo: a scuola di Toro© .
Torino

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Manco a dirlo, in Piemonte le scuole riapriranno lunedì. E proprio nel corso della giornata di lunedì il vivaio del Torino andrà a scuola di Toro. Quando si dice la coincidenza. Poi, certo, non bisogna mescolare il sacro con il profano: l’insegnamento scolastico e la crescita dei nostri giovani, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, con le visite che si susseguiranno a Grugliasco, nell’hinterland di Torino, nella secentesca Villa

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