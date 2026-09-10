Cacciamani-Torino: ufficiale il rinnovo. Il comunicato e la durata del contratto

Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031. Lo comunica in una nota il club granata. Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata. Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell'11 maggio 2025.