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Cacciamani-Torino: ufficiale il rinnovo. Il comunicato e la durata del contratto

L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di unirsi al club granata nell’agosto 2023
2 min
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Cacciamani-Torino: ufficiale il rinnovo. Il comunicato e la durata del contratto© Marco Canoniero
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Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031. Lo comunica in una nota il club granata. Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata. Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell'11 maggio 2025.

Cacciamani in azzurro

Nell’estate 2025 Cacciamani si è trasferito in prestito alla Juve Stabia, dove ha disputato una stagione da protagonista in Serie B, totalizzando 37 presenze, 2 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Rientrato al Torino, quest'anno ha già collezionato 3 presenze in Serie A, con un assist, e 2 in Coppa Italia. Per Cacciamani diverse presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, oltre alla prima convocazione con la Nazionale maggiore in occasione dell'amichevole Grecia-Italia, disputata il 7 giugno 2026.

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