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Vlasic cerca la prima rete. E Petrachi vuole blindarlo

Il granata sa distinguersi dalla massa dei calciatori, quanto a maturità e senso di responsabilità
Marco Bonetto
1 min
TorinovlasicCairo
Vlasic cerca la prima rete. E Petrachi vuole blindarlo© Marco Canoniero
Torino

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Nikola Vlasic possiede la dote dell’autocritica, virtù non esattamente comune a tutti, tanto più nel mondo del calcio professionistico, dove la presunzione e la ricerca di comodi alibi sono caratteristiche particolarmente diffuse tra i giocatori: e non soltanto perché sono straordinariamente privilegiati e, sotto molti aspetti, anche viziati. Tant’è, senza scadere nella retorica e nelle frasi fatte. Resta il fatto che, al di là delle quali

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