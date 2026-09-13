Abate: "Adams ko e Simeone in dubbio, ma il Torino può colpire così una Roma da scudetto. Zapata..."

"Vlasic grande professionista. Simeone..."

Abate si è soffermato anche su due pilastri del Torino, ovvero Vlasic e Simeone: “L’anno dei mondiali è sempre molto particolare. Il dispendio psicofisico è stato altissimo. Nikola è un grande professionista e si è presentato nelle migliori condizioni. A Firenze ha fatto un’ottima partita e sono molto positivo che contunuerà migliorare. Simeone ha fatto un ritiro di livello assoluto. Lo vedo veramente bene e speriamo di recuperarlo per domani”. E sul ritorno di Rodriguez e l'eventuale possibilità di vederlo in campo: “Può essere, ha fatto tutta la settimana al completo. Allenarsi da soli è una cosa, prendere ritmo con la squadra è un’altra. Sicuramente qualche minuto ce l’ha e anche di grande esperienza e qualità”. Sui giovani granata: “Luongo ancora con noi? Assolutamente sia lui che Carrascosa. Poi i ragazzi hanno bisogno di giocare. Kulenovic sta bene".