Abate: "Adams ko e Simeone in dubbio, ma il Torino può colpire così una Roma da scudetto. Zapata..."

"Il match con la Roma? E' un bel banco di prova. Dobbiamo pensare a noi stessi. Il lavoro è molto lungo. La vittoria di Firenze ci ha dato consapevolezza in più e la dimostrazione che i ragazzi credono in quello che fanno. Ma abbiamo ancora da migliorare. Domani affrontiamo una squadra forte che ha grandi individualità. Siamo pronti dopo una bella settimana". Queste le prime parole di Ignazio Abate, tecnico del Torino, alla vigilia del match contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Sulla situazione relativa agli infortunati ha poi commentato: "Il processo d'integrazione procede bene. La maggior parte non ha fatto la preparazione e hanno aumentato il livello delle conoscenze e della tenuta fisica. Coco è recuperato. Si è fermato Adams per un problema all'adduttore. Simeone è in dubbio per un problema alla schiena".
Abate: "Si potrà partire anche senza attaccanti"
"Meglio affrontare la Roma con la difesa a tre o a quattro? Lavoriamo su dei principi. Ormai contano poco i numeri. Ci vorrà una fase difensiva di alto livello a partire dagli attaccanti, la rabbia di non prendere gol. Andare avanti sui segnali positivi. Cosa cambia in attacco? Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti. Aspetteremo ancora domani mattina per capire come sta Simeone". Ha commentato così la situazione in attacco in casa granata. Su Zapata ha aggiunto: "Duvan ha fatto tutta la settimana al completo, l'ha fatta in modo importante. Il ginocchio ci ha dato risposte positive".
"Gasperini un rivoluzionario. Contro di lui..."
Su Gasperini ha affermato: “E’ stato un rivoluzionario del calcio moderno. E’ molto verticale. Invade l’area con tanti uomini. La carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità. E’ semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità. Qualche aneddoto sul mister? Contro di lui sono sempre state partite difficili. Vorranno soffocarci, non avremo il dominio con la palla, la partita passerà da come gestiremo la palla quando l’avremo: non possiamo pensare di fare solo una partita di rimessa. Sarà una partita , molto più simile al Monza. La settimana è stata di qualità”.
"Vlasic grande professionista. Simeone..."
Abate si è soffermato anche su due pilastri del Torino, ovvero Vlasic e Simeone: “L’anno dei mondiali è sempre molto particolare. Il dispendio psicofisico è stato altissimo. Nikola è un grande professionista e si è presentato nelle migliori condizioni. A Firenze ha fatto un’ottima partita e sono molto positivo che contunuerà migliorare. Simeone ha fatto un ritiro di livello assoluto. Lo vedo veramente bene e speriamo di recuperarlo per domani”. E sul ritorno di Rodriguez e l'eventuale possibilità di vederlo in campo: “Può essere, ha fatto tutta la settimana al completo. Allenarsi da soli è una cosa, prendere ritmo con la squadra è un’altra. Sicuramente qualche minuto ce l’ha e anche di grande esperienza e qualità”. Sui giovani granata: “Luongo ancora con noi? Assolutamente sia lui che Carrascosa. Poi i ragazzi hanno bisogno di giocare. Kulenovic sta bene".
Abate: "Sono ancora più innamorato dei ragazzi"
Il rapporto tra squadra e allenatore è fondamentale, per cui Abate ha commentato anche l'importanza dei legami di squadra: “Sono ancora più innamorato dei ragazzi, hanno fatto una settimana importante. Ci hanno sempre dato dentro in modo giusto, per energia e per legami che si stanno creando. Credo che nello sport questo faccia la differenza, sono contento e dobbiamo continuare a crescere. Arriviamo da una partita positiva ma è stata solo una vittoria, dobbiamo battere per trovare anima e identità”. Sul nuovo acquisto Braganca ha affermato: “Può ricoprire il ruolo di play ma può fare anche bene la mezzala. Conosce il gioco, sa legare, detta i tempi, in questo momento Mandragora ci dia spessore, conosce il calcio italiano, ho delle alternative e starà a me farli coesistere. Dobbiamo trovare un equilibrio che dipenderà da tante cose”.
Abate sul centrocampo: "Quelli bravi possono..."
Mandragora, Fitz-Jim e Braganca sono soltanto alcuni dei numerosi acquisti messi a segno dal Toro nell'ultima sessione di calciomercato, con quest'ultimi che hanno rinforzato e non poco il club granata in mezzo al campo. In merito alla possibilità di vederli insieme, Abate ha affermato: “Sì, quelli bravi possono sempre giocare insieme ma ci sono momenti e momenti e l’aspetto dell’equilibrio è importante. Ho visto una squadra più solida a Firenze e dobbiamo continuare a crescere indipendentemente da chi gioca”. E sull'obiettivo del Toro: “Dobbiamo continuare a crescere e creare basi solide per avere un futuro roseo. Quando in estate cambi modo di interpretare il calcio non è semplice creare una identità forte ma lavoriamo in quella direzione. Ci sono tanti aspetti positivi”.
Da Belghali a Fortini: le considerazioni sugli esterni
Sulla situazione esterni in casa Torino, le parole di Abate sono state le seguenti: “Belghali deve aumentare la tenuta fisica, Patterson è un terzino destro che spesso ha giocato a sinistra. Belghali ha giocato anche a sinistra ma si esprime meglio a destra. A Firenze quando li ho invertiti entrambi sono andati bene. Fortini ha giocato quasi sempre a sinistra e lì lo vedo più a suo agio, dipende sempre da chi hai di fronte, dipende sempre da come interpreti il gioco, se vuoi giocare a piede invertito. C'è anche Aboukhlal". E su Oristanio: “Lo sto provando anche da mezzala e da sottoposta, sia lui che Ilkhan hanno alzato il livello, stanno lavorando a testa bassa e il gruppo si sta cementando”.
Abate: "L'anima del gruppo è alla base di tutto"
Il tecnico del Torino ha chiuso la conferenza stampa soffermandosi sull'importanza dell'aspetto morale: “L’anima del gruppo è alla base di tutto, altrimenti non crei nulla. Domani sarà una partita difficilissima ma noi dobbiamo scendere in campo con la convinzione di vincere, domani ci sarà da soffrire ma voglio vedere anche quella gestione della palla per far male alla Roma perché è nelle nostre corde”.
"Il match con la Roma? E' un bel banco di prova. Dobbiamo pensare a noi stessi. Il lavoro è molto lungo. La vittoria di Firenze ci ha dato consapevolezza in più e la dimostrazione che i ragazzi credono in quello che fanno. Ma abbiamo ancora da migliorare. Domani affrontiamo una squadra forte che ha grandi individualità. Siamo pronti dopo una bella settimana". Queste le prime parole di Ignazio Abate, tecnico del Torino, alla vigilia del match contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Sulla situazione relativa agli infortunati ha poi commentato: "Il processo d'integrazione procede bene. La maggior parte non ha fatto la preparazione e hanno aumentato il livello delle conoscenze e della tenuta fisica. Coco è recuperato. Si è fermato Adams per un problema all'adduttore. Simeone è in dubbio per un problema alla schiena".
Abate: "Si potrà partire anche senza attaccanti"
"Meglio affrontare la Roma con la difesa a tre o a quattro? Lavoriamo su dei principi. Ormai contano poco i numeri. Ci vorrà una fase difensiva di alto livello a partire dagli attaccanti, la rabbia di non prendere gol. Andare avanti sui segnali positivi. Cosa cambia in attacco? Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti. Aspetteremo ancora domani mattina per capire come sta Simeone". Ha commentato così la situazione in attacco in casa granata. Su Zapata ha aggiunto: "Duvan ha fatto tutta la settimana al completo, l'ha fatta in modo importante. Il ginocchio ci ha dato risposte positive".
"Gasperini un rivoluzionario. Contro di lui..."
Su Gasperini ha affermato: “E’ stato un rivoluzionario del calcio moderno. E’ molto verticale. Invade l’area con tanti uomini. La carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità. E’ semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità. Qualche aneddoto sul mister? Contro di lui sono sempre state partite difficili. Vorranno soffocarci, non avremo il dominio con la palla, la partita passerà da come gestiremo la palla quando l’avremo: non possiamo pensare di fare solo una partita di rimessa. Sarà una partita , molto più simile al Monza. La settimana è stata di qualità”.