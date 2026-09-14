Torino, Biraghi rinnova fino al ‘28

In un mondo come quello del calcio, dove i soldi comandano sempre di più e spesso assistiamo a rotture clamorose anche per poche decine di migliaia di euro, c’è chi ha scelto di andare controcorrente. La mosca bianca in questione risponde al nome di Cristiano Biraghi. Il terzino del Toro ha scelto e accettato di rinnovare con il club granata fino al 2028 senza andare a guadagnare un euro in più. Anzi, percepirà la metà. Il laterale mancino di Ce