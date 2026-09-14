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Torino, Cacciamani ha 3 motivi per stupire con la Roma  

Gasperini che in estate lo voleva. E il granata aspetta la chiamata di Mancini
Andrea Piva
1 min
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Torino, Cacciamani ha 3 motivi per stupire con la Roma  © Marco Canoniero
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Gian Piero Gasperini sarebbe stato certamente felice di avere dalla sua parte Alessio Cacciamani nella partita di questo pomeriggio. La Roma, come noto, ha trattato a lungo l’esterno nel corso dell’estate, ma non ha mai presentato quell’offerta da 20 milioni che avrebbe potuto portare al sì di Urbano Cairo per la cessione. Ne ha presentate altre di offerte, fermandosi però a 12 milioni più un paio di bonus: una cifra ritenuta non suf

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