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Abate dopo Torino-Roma: "Secondo tempo fa ben sperare". E su Bragança e Simeone...

Torna a conoscere la sconfitta il tecnico granata che analizza così la sfida contro i giallorossi di Gasperini: ecco le sue parole
2 min
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TORINO - Il Torino di Ignazio Abate si arrende alla Roma e torna a conoscere la sconfitta dopo la vittoria di Firenze. Ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico granata: "Ottimo secondo tempo, poi contro queste squadre se capita l'occasione la devi mettere dentro. Peccato aver subito il secondo gol perché cambia la concezione della partita, ma devo dire che i ragazzi ce l'hanno messa tutta senza snaturarsi".

"Bragança conosce il gioco, Simeone leader"

Abate prosegue: "Primo tempo siamo stati senza qualità dentro al campo, contro queste squadre devi avere coraggio ed è quello che ho visto nella ripresa. Nel secondo tempo non ricordo grandi occasioni della Roma, abbiamo palleggiato bene e questo secondo tempo devo dire che mi lascia davvero ben sperare". Su Bragança: "Un giocatore importante e di personalità. Conosce il gioco. Non ha fatto il ritiro in Portogallo, è quei da soli 15 giorni. Sicuramente dopo la sosta sarà pronto". Chiude su Simeone: "Un leader, uno dei capitani dello spogliatoio. ha stretto i denti. Non stava bene. Nel primo tempo non lo abbiamo servito bene, nella ripresa invece le ha lette bene ci ha fatto respirare. Importante per noi, spero di sblocchi presto".

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