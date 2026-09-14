Abate dopo Torino-Roma: "Secondo tempo fa ben sperare". E su Bragança e Simeone...

"Bragança conosce il gioco, Simeone leader"

Abate prosegue: "Primo tempo siamo stati senza qualità dentro al campo, contro queste squadre devi avere coraggio ed è quello che ho visto nella ripresa. Nel secondo tempo non ricordo grandi occasioni della Roma, abbiamo palleggiato bene e questo secondo tempo devo dire che mi lascia davvero ben sperare". Su Bragança: "Un giocatore importante e di personalità. Conosce il gioco. Non ha fatto il ritiro in Portogallo, è quei da soli 15 giorni. Sicuramente dopo la sosta sarà pronto". Chiude su Simeone: "Un leader, uno dei capitani dello spogliatoio. ha stretto i denti. Non stava bene. Nel primo tempo non lo abbiamo servito bene, nella ripresa invece le ha lette bene ci ha fatto respirare. Importante per noi, spero di sblocchi presto".