Torino, Adams salta il Bologna: l'esito degli esami e la data del rientro

Arrivano novità sulle condizioni di Che Adams. L'attaccante del Torino ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro la Roma. Di seguito la nota del club: "Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
Adams salta il Bologna: tornerà dopo la sosta
L'attaccante scozzese salterà la prossima partita di campionato al Dall'Ara contro il Bologna sabato 19 settembre. Partita delicata per entrambe le squadre, che non hanno iniziato al meglio la stagione. In attacco Abate potrà contare su Simeone, apparso non al massimo con la Roma, oltre a Zapata e Kulenovic dalla panchina. I tempi di recupero di Adams non sono certi, ma potrebbe rientrare dopo la pausa nazionali, con i granata che ospiteranno l'Udinese lunedì 12 ottobre.