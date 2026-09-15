Torino, Adams salta il Bologna: l'esito degli esami e la data del rientro

Arrivano novità sulle condizioni di Che Adams. L'attaccante del Torino ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro la Roma. Di seguito la nota del club: "Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".