Toro e Abate: reagire!

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Duelli, dribbling, contrasti vinti, tiri verso la porta, tiri nello specchio, angoli, palloni toccati nella metà campo e nell’area avversaria, falli, cross, occasioni create... Ci fermiamo qui, d’altra parte la Roma è risultata superiore pressoché in tutto, a esaminare le statistiche, a posteriori. Vittoria meritata, senza ombra di dubbio. Ma resta il fatto che per vincere bisogna buttarla dentro, non solo comandare i macrodati delle partite, sommare i meriti.
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