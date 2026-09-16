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Toro e Abate: reagire!

Gioco e ko, le perplessità della società. Cairo ha lasciato lo stadio scuro in volto. La squadra si è di nuovo consegnata agli avversari per un tempo
Marco Bonetto
1 min
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Toro e Abate: reagire!© LAPRESSE
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Duelli, dribbling, contrasti vinti, tiri verso la porta, tiri nello specchio, angoli, palloni toccati nella metà campo e nell’area avversaria, falli, cross, occasioni create... Ci fermiamo qui, d’altra parte la Roma è risultata superiore pressoché in tutto, a esaminare le statistiche, a posteriori. Vittoria meritata, senza ombra di dubbio. Ma resta il fatto che per vincere bisogna buttarla dentro, non solo comandare i macrodati delle partite, sommare i meriti.

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