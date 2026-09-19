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“Cairo e i tifosi del Toro, un rapporto insanabile”

"Abate? Dipende molto dai giocatori che hai. Io punto su Mandragora: si chiama Rolando..."
Nicola Gallo
1 min
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“Cairo e i tifosi del Toro, un rapporto insanabile”© ANSA
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Centottanta presenze, di cui molte con la fascia di capitano al braccio, e 77 reti messe a segno, fanno di Rolando Bianchi una delle figure di spicco della storia recente del Toro: decimo marcatore all time del club, battuto nell'era Cairo dal solo Belotti. Dopo un'esperienza di 5 anni chiusa a malincuore nel 2012, l'attaccante bergamasco ha vestito proprio la maglia del Bologna, oggi avversaria della squadra di Abate. Per anni collaboratore tecnico nel settor

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