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Kulenovic salva il Torino contro il Bologna. Maldini trascina il Cagliari: Udinese ancora ko

La squadra di Abate conquista un punto al Dall'Ara dopo esser andata in svantaggio. I bianconeri sbagliano e regalano alla squadra di Pisacane il gol vittoria
2 min
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Il Torino la riprende nel finale contro il nuovo Bologna di Raffaele Palladino. Al Dall'Ara il match si tinge subito a tinte rossoblù, con il gol del vantaggio siglato dall'ex Juventus Federico Bernardeschi al 14' del primo tempo, su un'ottima azione offensiva in cui era coinvolto anche Piccoli. Il club granata non vuole saperne di raccogliere però la seconda sconfitta consecutiva, per cui l'offensiva del Toro inizia a farsi sentire nel corso del match. Nel secondo tempo dentro Kulenovic e fuori Fitz-Jim, con Abate che dona un'impronta decisamente più offensiva alla sua squadra. Al 77' l'assist di Mandragora si rivela decisivo per il centravanti subentrato, che insacca alle spalle di un incerto Skorupski. Il match resterà congelato sull'1-1 fino alla fine dei 90': la squadra di Abate sale a 4 punti in classifica, mentre il Bologna continua a vedere grigio, al secondo punto stagionale conquistato su cinque partite.

Cagliari, ancora una vittoria nel segno di Maldini

Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane. La formazione sarda sbanca anche il Bluenergy Stadium, battendo per 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Maldini in avvio di ripresa. L'attaccante italiano risponde così sul campo dopo la difficile settimana vissuta per questioni extracalcistiche. Una sconfitta amara, invece, per i padroni di casa che non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta. Quattro vittorie su cinque incontri: con questo bilancio il Cagliari si affaccia alla lunga sosta nazionali, salendo a 12 punti in classifica come Roma e Inter - entrambe con una gara in meno - mentre l'Udinese rimane a quota 4 perdendo la terza partita di fila, dopo la goleada subita contro i nerazzurri nell'ultimo incontro.

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