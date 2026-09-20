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Il Toro dentro: "Non sapevo così tanto"

"Era tutto in un angolino, assopito. Solo qui mi sono accorto di avere un pezzo di me che non conoscevo"
Alberto Manassero
1 min
MazzolaTorino
Il Toro dentro: "Non sapevo così tanto"© ANSA
Torino

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Sandro, sei tornato Sandrino. Per sempre. Nell’infinito prato dell’amore eterno, forse proprio in questo momento, stavolta sei tu che piegato sulle ginocchia allacci gli scarpini a papà, mentre ti accarezza i riccioli di nuovo biondi. Finalmente si spegne il tormento che è rimbalzato in te per settantasette anni, bruciando. L’hai sempre saputo trattenere dentro, quel flipper sentimentale, violento eppure dolce, doloroso ma vitale. Che urlava un’unica paro

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