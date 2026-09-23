“Il Var è morto, Orsato ha distrutto tutto. È una vergogna”: Graziani esplode

A Torino, in coppia con Pulici, ha scritto una pagina indimenticabile, quella che ha portato la squadra granata allo scudetto del '76, rimasto finora l’ultimo. A margine dell’inaugurazione dello store di AudioNova Italia, in cui è intervenuto come testimonial, Ciccio Graziani ha analizzato l’inizio di stagione della squadra di Abate. Graziani, come ha visto la partenza del Toro? «Il Toro è partito male, ma le ultime partite credo diano la speranza che si possa fare meglio. Sono arrivati tanti giocatori a fine mercato: si devono ambientare in città e in campo. Servono almeno quindici o venti giorni, ma questo non deve essere un alibi». Come valuta l’impatto di Abate? «Ci mette tanto impegno, è giovane e ambizioso. Per lui il Toro è un’opportunità. Credo che il suo obiettivo e quello della squadra debba essere la parte sinistra della classifica, anche se il tifoso vuole almeno la Conference League. In queste partite Abate è stato anche sfortunato, come a Bologna con il rigore non dato». Perché non è stato fischiato secondo lei? «Vergognoso: davvero una vergogna non dare un rigore così, allora a questo punto il Var è morto. Ringraziamo Orsato: ci abbiamo messo una vita ad inserire la tecnologia, è arrivato lui e l’ha distrutta. Siamo passati da chiamarlo 70 volte a partita a non chiamarlo di più. E non diciamo che così si gioca di più, sono due o tre minuti. Questa è una linea che non è di Orsato, è una linea di Uefa e Fifa».
Graziani: "Zapata ancora in difficoltà"
Simeone è a secco di gol in campionato: perché? «Credo che più che Simeone, che ci mette tanto impegno, il problema principale sia Zapata che non si riprende. Io lo vedo ancora in grande difficoltà quando entra, al Toro serviva il vero Duvan, quello che fa la differenza, però l'infortunio evidentemente ha pesato molto. Però devo dire che Adams e Simone si possono completare».
Con una punta accanto il Cholito potrebbe rendere meglio? «Io ho giocato una vita così, con le due punte, sono un fautore delle due punte, ma negli ultimi anni c’è molta speculazione su questo, perché il calcio italiano ha un difetto. Gli allenatori giocano prima per non prendere gol, poi per farli. L'unico che ci sta dando un'idea diversa è Fabregas, oltre alla Roma».
"Una squadra di calcio appartiene al suo pubblico"
Cosa ne pensa di Perri? «Devo vederlo ancora un po’… Certo, fa quello che gli chiede l’allenatore, anche perché oggi se non fai la ripartenza dal basso non sei moderno».
Contento del ritorno della Maratona allo stadio? «Assolutamente sì, una squadra di calcio appartiene al suo pubblico. Si può scegliere di andare o no allo stadio, ma un conto è la proprietà e un conto è l’appartenenza. Guardiamo adesso la Lazio: gioca due campionati, uno contro l’avversario e uno contro se stessa».
Graziani su Cairo: "Il presidente pronto a vendere, ma serve..."
Anche a Torino però la spaccatura tra tifosi e proprietà resta… «La logica sarebbe quella del dialogo, però purtroppo non c'è più la possibilità di farlo e quindi le cose rimangono come stanno. Ho già detto qualche tempo fa che il presidente è pronto a vendere, però ci vogliono gli acquirenti. Poi secondo me lui è anche molto provato da tutte queste situazioni che ruotano intorno alla squadra. Per Cairo l'aspetto più importante è il bilancio. Deve essere bravo nelle scelte e fidarsi di Petrachi, che conosce il Toro».
È soddisfatto della squadra allestita da Petrachi? «È una bella squadra, ci ha messo qualche mese ma ci è riuscito, sono contento anche che siano arrivati tanti italiani».
A proposito di italiani: le piace Cacciamani? «Credo che questo gli imponga di pensare che deve fare ancora di più. A me Cacciamani piace tanto, sono convinto che possa avere un grande futuro. Ha grandi potenzialità, deve avere pazienza e non montarsi la testa. È uno dei giovani migliori che ha il Toro, arriverà anche lui a prendersi delle soddisfazioni».
A Torino, in coppia con Pulici, ha scritto una pagina indimenticabile, quella che ha portato la squadra granata allo scudetto del '76, rimasto finora l’ultimo. A margine dell’inaugurazione dello store di AudioNova Italia, in cui è intervenuto come testimonial, Ciccio Graziani ha analizzato l’inizio di stagione della squadra di Abate. Graziani, come ha visto la partenza del Toro? «Il Toro è partito male, ma le ultime partite credo diano la speranza che si possa fare meglio. Sono arrivati tanti giocatori a fine mercato: si devono ambientare in città e in campo. Servono almeno quindici o venti giorni, ma questo non deve essere un alibi». Come valuta l’impatto di Abate? «Ci mette tanto impegno, è giovane e ambizioso. Per lui il Toro è un’opportunità. Credo che il suo obiettivo e quello della squadra debba essere la parte sinistra della classifica, anche se il tifoso vuole almeno la Conference League. In queste partite Abate è stato anche sfortunato, come a Bologna con il rigore non dato». Perché non è stato fischiato secondo lei? «Vergognoso: davvero una vergogna non dare un rigore così, allora a questo punto il Var è morto. Ringraziamo Orsato: ci abbiamo messo una vita ad inserire la tecnologia, è arrivato lui e l’ha distrutta. Siamo passati da chiamarlo 70 volte a partita a non chiamarlo di più. E non diciamo che così si gioca di più, sono due o tre minuti. Questa è una linea che non è di Orsato, è una linea di Uefa e Fifa».
Graziani: "Zapata ancora in difficoltà"
Simeone è a secco di gol in campionato: perché? «Credo che più che Simeone, che ci mette tanto impegno, il problema principale sia Zapata che non si riprende. Io lo vedo ancora in grande difficoltà quando entra, al Toro serviva il vero Duvan, quello che fa la differenza, però l'infortunio evidentemente ha pesato molto. Però devo dire che Adams e Simone si possono completare».
Con una punta accanto il Cholito potrebbe rendere meglio? «Io ho giocato una vita così, con le due punte, sono un fautore delle due punte, ma negli ultimi anni c’è molta speculazione su questo, perché il calcio italiano ha un difetto. Gli allenatori giocano prima per non prendere gol, poi per farli. L'unico che ci sta dando un'idea diversa è Fabregas, oltre alla Roma».