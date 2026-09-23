“Il Var è morto, Orsato ha distrutto tutto. È una vergogna”: Graziani esplode

Cosa ne pensa di Perri? «Devo vederlo ancora un po’… Certo, fa quello che gli chiede l’allenatore, anche perché oggi se non fai la ripartenza dal basso non sei moderno».

Contento del ritorno della Maratona allo stadio? « Assolutamente sì, una squadra di calcio appartiene al suo pubblico . Si può scegliere di andare o no allo stadio, ma un conto è la proprietà e un conto è l’appartenenza. Guardiamo adesso la Lazio: gioca due campionati, uno contro l’avversario e uno contro se stessa».

Graziani su Cairo: "Il presidente pronto a vendere, ma serve..."

Anche a Torino però la spaccatura tra tifosi e proprietà resta… «La logica sarebbe quella del dialogo, però purtroppo non c'è più la possibilità di farlo e quindi le cose rimangono come stanno. Ho già detto qualche tempo fa che il presidente è pronto a vendere, però ci vogliono gli acquirenti. Poi secondo me lui è anche molto provato da tutte queste situazioni che ruotano intorno alla squadra. Per Cairo l'aspetto più importante è il bilancio. Deve essere bravo nelle scelte e fidarsi di Petrachi, che conosce il Toro».

È soddisfatto della squadra allestita da Petrachi? «È una bella squadra, ci ha messo qualche mese ma ci è riuscito, sono contento anche che siano arrivati tanti italiani».

A proposito di italiani: le piace Cacciamani? «Credo che questo gli imponga di pensare che deve fare ancora di più. A me Cacciamani piace tanto, sono convinto che possa avere un grande futuro. Ha grandi potenzialità, deve avere pazienza e non montarsi la testa. È uno dei giovani migliori che ha il Toro, arriverà anche lui a prendersi delle soddisfazioni».