Toro, quanti passaggi. Ma troppi all’indietro...

TORINO - Quando Ignazio Abate spiegava, nel giorno della presentazione, che nella sua idea il Toro avrebbe dovuto dominare il gioco, immaginava una fitta rete di passaggi. Ma di certo sperava che quei passaggi fossero per lo più indirizzati in avanti, verso la porta avversaria: dopo le prime cinque giornate di campionato, invece, il Toro è una delle prime squadre per tocchi all’indietro. Ben 592 finora: solamente Milan, Inter, Como, Bologna e Roma hanno effettuato più passaggi all’indietro. Peccato che queste squadre (Bologna a parte, ma i rossoblù hanno comunque fatto meglio dei granata) siano anche nelle prime posizioni per passaggi effettuati in avanti: un chiaro segnale del fatto che nelle partite che hanno disputato finora abbiano almeno provato a dominare veramente il gioco. Il Toro invece, con i suoi 652 tocchi in avanti, è solamente al tredicesimo posto in Serie A nella classifica per passaggi verso la porta avversaria.

Torino, difficoltà nella costruzione del gioco Dati che spiegano le difficoltà avute nella prima parte di campionato della squadra di Abate a costruire azioni pericolose, ad arrivare con costanza alla conclusione. Certo questi numeri non sorprendono più di tanto: contro il Milan, la Roma e il Bologna, per esempio, nei primi tempi il Toro nella metà campo avversaria lo si è visto pochissimo. E lo stesso vale per il secondo tempo della trasferta in casa del Sassuolo, partita nella quale la formazione granata si era abbassata sempre di più finendo per chiudersi nella propria area di rigore. Quasi inevitabilmente aveva poi subito il gol del 2-1 neroverde firmato da Domenico Berardi. C’è poi un altro dato curioso per quel che riguarda i passaggi effettuati: il calciatore granata che a partita ne porta a termine il numero maggiore non è un centrocampista, ma un centrale di difesa. Chi? Eray Cömert, che sta viaggiando a una media di 75,4 a partita (con il 90,7% di passaggi riusciti).