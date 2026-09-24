Toro, quanti passaggi. Ma troppi all’indietro...
TORINO - Quando Ignazio Abate spiegava, nel giorno della presentazione, che nella sua idea il Toro avrebbe dovuto dominare il gioco, immaginava una fitta rete di passaggi. Ma di certo sperava che quei passaggi fossero per lo più indirizzati in avanti, verso la porta avversaria: dopo le prime cinque giornate di campionato, invece, il Toro è una delle prime squadre per tocchi all’indietro. Ben 592 finora: solamente Milan, Inter, Como, Bologna e Roma hanno effettuato più passaggi all’indietro. Peccato che queste squadre (Bologna a parte, ma i rossoblù hanno comunque fatto meglio dei granata) siano anche nelle prime posizioni per passaggi effettuati in avanti: un chiaro segnale del fatto che nelle partite che hanno disputato finora abbiano almeno provato a dominare veramente il gioco. Il Toro invece, con i suoi 652 tocchi in avanti, è solamente al tredicesimo posto in Serie A nella classifica per passaggi verso la porta avversaria.
Torino, difficoltà nella costruzione del gioco
Dati che spiegano le difficoltà avute nella prima parte di campionato della squadra di Abate a costruire azioni pericolose, ad arrivare con costanza alla conclusione. Certo questi numeri non sorprendono più di tanto: contro il Milan, la Roma e il Bologna, per esempio, nei primi tempi il Toro nella metà campo avversaria lo si è visto pochissimo. E lo stesso vale per il secondo tempo della trasferta in casa del Sassuolo, partita nella quale la formazione granata si era abbassata sempre di più finendo per chiudersi nella propria area di rigore. Quasi inevitabilmente aveva poi subito il gol del 2-1 neroverde firmato da Domenico Berardi. C’è poi un altro dato curioso per quel che riguarda i passaggi effettuati: il calciatore granata che a partita ne porta a termine il numero maggiore non è un centrocampista, ma un centrale di difesa. Chi? Eray Cömert, che sta viaggiando a una media di 75,4 a partita (con il 90,7% di passaggi riusciti).
Abate punta su Mandragora e Bragança per cambiare il Torino
I dati che abbiamo riportato prendono in considerazioni quanto avvenuto nelle prime cinque giornate di campionato, non può essere però ignorato il fatto che giocatori di qualità e di impostazione come Rolando Mandragora e Daniel Bragança, che possono aiutare nella costruzione del gioco, siano arrivati al Toro solamente nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato e non abbiano quindi potuto giocare le prime partite. Abate al Filadelfia lavorerà su questo aspetto e, di certo, punterà molto sull’italiano (quando rientrerà dalla nazionale) e sul portoghese per invertire la tendenza della squadra a tornare dalle parti dei difensori o addirittura del portiere anziché avanzare.
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