 Crescono in Camerun i nuovi Leoni granata

La passione per il Toro , ma soprattutto un grande cuore, hanno portato i colori granata in Camerun , dove ora tanti bambini possono coltivare il sogno di diventare calciatori. L'idea di un'accademia sportiva che permetta ai giovani costretti a vivere in grande povertà di avere una possibilità è di Claudio Cantore, scrittore di Villarbasse e grande tifoso del Toro. «Tutto è iniziato poco più di un anno fa - racconta Cantore - quando per caso in televisione, su Rai 1, ho visto la trasmissione "Una voce per Padre Pio". Una delle storie raccontate mi colpì molto, e provai a contattare l'associazione per avere informazioni e poter dare un contributo, magari scrivendo un libro. Venni richiamato da Vincenzo Palumbo, fondatore di una Voce per Padre Pio, che volle coinvolgermi nelle sue iniziative. Così è nato Prosper, il libro su un ragazzo alle prese con una grave forma di tumore facciale, e curato in Italia grazie all'associazione, di cui ora è volontario. Poi, a meno di due mesi dai primi contatti, a settembre mi venne proposto di partire per l'Africa». Ed è proprio grazie a questo viaggio che Cantore ha portato il Toro in Camerun.

L’idea dell’accademia Leoni granata

«La destinazione era infatti Yaoundé, che avrei raggiunto in compagnia di un’equipe medica siciliana. L’associazione è già riuscita a costruire un ospedale e tre asili, e ora si sta specializzando nella cura della cardiopatia infantile, un problema enorme in Africa. Prima del viaggio mi venne chiesto se era possibile portare giocattoli e peluche per questi bambini, così mi attivai. Tra questi regali c’erano anche sei palloni donatimi da una signora di Villarbasse che avevo sgonfiato e portato in valigia, che suscitarono immediatamente l’interesse di Tanguy, un ragazzo dell’associazione che si adoperava per far giocare a calcio i bambini più poveri. Tanguy mi chiese di aiutarlo con la sua squadra, e una volta rientrato in Italia, mi attivai per riuscire a realizzare questo sogno». E così è nata l’idea dell’accademia Leoni granata: «I Leoni indomabili sono i calciatori del Camerun - spiega Cantore - e il granata è il colore dalla squadra di Torino, da cui arrivano gli aiuti e per cui faccio il tifo, mi sembrava un nome accattivante. Così sono riuscito a spedire a Yaoundé palloni, scarpini e persino maglie fornitemi dal Villarbasse, squadra del mio paese che stava rinnovando le divise. Per questo le prime casacche indossate sono blu e gialle, i colori del Villarbasse. Ma in quel pacco ho anche inserito alcuni vessilli granata, tra cui una bella bandiera del Toro che ora garrisce nei cieli della capitale camerunese».