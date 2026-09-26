Torino, ma dov’è finito Luongo? Lo rigenera la Primavera

Andrea Luongo era stato la sorpresa dell’estate granata: nel ritiro di Pinzolo aveva stupito un po’ tutti, da Ignazio Abate ai leader del Toro, come Duvan Zapata e Giovanni Simeone. “Andrea ha una bella intensità. E poi è un ragazzo umile, silenzioso, che lavora. Dopo mezzo allenamento aveva già capito le richieste dell’allenatore”, aveva raccontato il Cholito. “In realtà a me aveva già colpito quando lo avevo visto allenarsi con noi l’anno scorso”, aveva aggiunto il colombiano. L’attestato di stima più importante nei confronti del centrocampista, quello da parte di Abate, era invece arrivato con le scelte di campo: il tecnico, dopo averlo visto all’opera in un allenamento congiunto con la Primavera, lo aveva aggregato alla prima squadra e successivamente lo aveva fatto giocare in tutte le amichevole estive, sempre da titolare. Poi sono arrivate le partite ufficiali e Luongo lo si è visto sempre di meno. Con il trascorrere delle settimane il centrocampista è sceso sempre più nelle gerarchie: certo, contro la Carrarese in Coppa Italia si è tolto la soddisfazione di esordire tra i professionisti entrando nel finale, mentre contro il Monza ha giocato da titolare. In Serie A però non lo si è ancora visto: è rimasto in panchina nelle partite contro il Milan, il Sassuolo e la Fiorentina, mentre non è stato neppure convocato per gli ultimi due impegni, quelli contro la Roma e il Bologna.