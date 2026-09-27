Toro, contatti con il Celtic per Gineitis: ecco cosa filtra

Gvidas Gineitis al Celtic, capitolo due. Il titolo dell’articolo sarebbe potuto essere anche questo, perché la trattativa per il possibile passaggio del centrocampista al club scozzese non si è conclusa con la chiusura della finestra estiva del calciomercato, ma sta vivendo ora nuova fase. La società di Glasgow in queste settimane non ha smesso di seguire Gineitis , lo ha tenuto d’occhio anche nella partita giocata giovedì con la sua Lituania contro il Liechtenstein , valida per la Nations League (la Lituania, tra l’altro, ha vinto 2-0 e il granata ha fornito l’assist per il secondo gol, siglato da Dolznikov).

Ma il nuovo capitolo della trattativa tra il Celtic e Gineitis non è composto solamente da osservazioni, a rendere più interessante la questione è l’apertura fatta dallo stesso calciatore al possibile passaggio al Celtic. «Io sono contento al Toro , sono concentrato su quella che è la mia squadra. Ma che tu lo voglia o no, al mercato un po’ continui a pensarci. Sai che qualcosa potrebbe succedere, che potrebbero esserci dei movimenti», ha raccontato il centrocampista al portale lituano 15 Min. Poi ha aggiunto: «Giocare al Celtic sarebbe un’esperienza interessante, bella. Anche perché mettersi alla prova in un club simile sarebbe davvero stimolante. Ma per il momento, come ho detto, sono al Toro e penso al Toro. Poi se mi volessero vendere e un’altra società mi volesse acquistare, dovrei valutare l’eventuale offerta, capire quanto mi offrirebbero».

Gineitis e la concorrenza nel centrocampo del Torino

Insomma, Gineitis non ha annunciato di voler lasciare la squadra granata, non farà alcuna battaglia per andare via a gennaio ma, come del resto avvenuto a luglio e agosto, è pronto a valutare eventuali offerte. Sa bene che con gli arrivi di Rolando Mandragora e Daniel Bragança, proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, la concorrenza per lui è aumentata e gli spazi in campo potrebbero ridursi sempre di più: lo si è visto anche nell’ultima partita prima della pausa, a Bologna, quando è rimasto seduto per tutto il tempo in panchina. Certo, va detto che Gineitis ci ha messo anche del suo a scivolare nelle gerarchie: nelle prime partite di campionato, pur avendo avuto molto spazio, non ha mai convinto e ha fornito prestazioni insufficienti in serie.

Celtic, la richiesta del Torino per Gineitis è di 10 milioni

In questi mesi prima della riapertura del mercato, il centrocampista avrà comunque di certo altre possibilità per mettersi in mostra, guadagnarsi la conferma in granata o, al contrario, favorire l’arrivo di offerte che possano soddisfare Urbano Cairo e Gianluca Petrachi. La richiesta fatta in estate al Celtic era intorno ai 10 milioni: gli scozzesi però non si erano avvicinati a quella cifra. Difficilmente presidente e ds abbasseranno le pretese economiche, anche perché il lituano non è un giocatore vicino alla scadenza del contratto (ha firmato con il Toro fino al 2029, inoltre la società granata ha la possibilità di prolungare il contratto di un altro anno). Nei prossimi mesi si vedrà se il Celtic avrà intenzione di presentare un’offerta almeno vicina quei 10 milioni richiesti da dirigenti granata, nel frattempo a Glasgow hanno registrato un’importante apertura da parte dello stesso calciatore all’eventuale trasferimento in Scozia.