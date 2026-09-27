Le maglie del Toro arrivano al JMuseum

Si chiama Football Jersey Expo ed è la mostra, inaugurata ieri e visitabile anche nella giornata di oggi, dedicata all’oggetto che più di tutti trasmette passione e identità: la maglia. Un viaggio attraverso collezioni e memorabilia per celebrare quella che per molti appassionati è un vero e proprio culto. Tra le tante maglie esposte, negli spazi del JMuseum all’Allianz, non potevano mancare quelle appartenute a giocatori del Toro, custodite al Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. «Per i colori azzurri - ha spiegato Domenico Beccaria, presidente del Museo -, abbiamo scelto la maglia di Bruno Neri, quella bianca da portiere di Valerio Bacigalupo e quella di Guglielmo Gabetto». Un modo per ricordare l’impronta granata sulla Nazionale italiana: l’11 maggio del 1947, al vecchio Comunale, Italia e Ungheria si erano affrontate in amichevole. Era finita 3-2 per gli azzurri di Vittorio Pozzo ma la particolarità era la composizione della formazione italiana: dieci granata su undici, tutti tranne il portiere. Bacigalupo era in panchina: e da qui la scelta simbolica, quella di esporre anche la sua maglia.