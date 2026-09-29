Torino, quattro casi da risolvere: c’è un pericolo da scongiurare

TORINO - Nove mesi e un giorno: è questo il tempo che manca alla scadenza dei contratti di Nikola Vlasic, Ché Adams, Ardian Ismajli e Emirhan Ilkhan. Quattro giocatori che al Toro hanno dimostrato il loro valore e che Ignazio Abate in questo inizio di stagione ha utilizzato con buona continuità. Non sono tutti dei titolarissimi del Toro, l’unico che può fregiarsi di questo titolo è Vlasic: il croato, nonostante un inizio di campionato non all’altezza del suo valore e delle sue qualità, è un giocatore al quale l’allenatore non vuole rinunciare. Certo il tecnico aspetta che ritrovi la migliore condizione e spera che questo possa avvenire il prima possibile, grazie anche alle tre settimane in più di lavoro in questa pausa del campionato (anche se il trequartista non è rimasto a Torino, ma ha risposto alla convocazione della sua nazionale). Il rischio di perdere a zero a fine stagione Vlasic è scongiurato dall’opzione di prolungamento per un altro anno che il Toro ha e che intende esercitare. Urbano Cairo, Gianluca Petrachi avevano già parlato negli scorsi mesi di questa possibilità con lo stesso giocatore e con il suo entourage: tutti si sono detti d’accordo nel far proseguire il matrimonio tra Vlasic e il Toro, ma lo stesso calciatore spera di poter firmare un nuovo contratto con una data di scadenza ancora più un lontana nel tempo. I dialoghi sono in corso, ma deve essere trovato un accorto. Il tempo non manca, considerata appunto la possibilità di allungare il contratto fino al 2028.

Cairo e Petrachi devono decidere Anche sul contratto di Ismajli è presente una clausola per il rinnovo per un altro anno, ma l’impressione è che i dirigenti granata decideranno solamente nei prossimi mesi se esercitare la clausola. L’albanese ha giocato sei delle sette partite (tra campionato e Coppa Italia) di questo inizio di stagione, ma solamente tre da titolare: in Coppa quando Abate optò per il turnover, contro il Milan quando mancava lo squalificato Cömert e contro il Bologna per via del forfait di Comuzzo (influenzato). Ismajli non è insomma uno dei titolarissimi del Toro, ma è un giocatore comunque importante e affidabile. Per quel che riguarda Ilkhan, la clausola del rinnovo per un altro anno è già stata esercitata al termine della scorsa stagione: senza un nuovo accordo il turco, tra l’altro fresco di gol con la nazionale Under 21 del suo Paese, andrà via a parametro zero. Nel caso in cui fossero arrivate offerte ritenute interessanti durante l’estate, il centrocampista sarebbe stato ceduto, ma alla fine è rimasto a Torino e ora Cairo e Petrachi dovranno trovare un’intesa con l’entourage del giocatore per il prolungamento. E dovrà essere raggiunto l’accordo anche con Ché Adams, che tra l’altro è il miglior marcatore del Toro in questo avvio di stagione con i suoi due gol (uno al Milan e uno, decisivo, alla Fiorentina). Anche lo scozzese per tutta l’estate è stato sul mercato e ha continuato ad allenarsi senza sapere, fino al gong per le trattative dell’1 settembre, con qualche squadra avrebbe giocato in questa stagione. È rimasto al Toro e il suo rinnovo è ora diventato una priorità: perdere a parametro zero un giocatore come Adams, in grado di garantire un buon numero di gol e di assist in ogni stagione, è un rischio che in casa Toro non si vorrebbe correre.