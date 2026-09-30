Toro, Coco è rientrato e corre al Fila
TORINO - Saul Coco da ieri è di nuovo a Torino. Ed è stato il primo dei quattordici calciatori granata convocati dalle rispettive nazionali a rientrare. Il difensore, che lunedì sera era in campo nella partita giocata dalla Guinea Equatoriale contro la Sierra Leone (partita valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa vinta 1-0 dalla selezione del difensore), non era ovviamente presente alla ripresa degli allenamenti al Filaldefia, ma è ora pronto a mettersi a disposizione di Ignazio Abate. Già oggi il centrale dovrebbe riprendere il lavoro con l’allenatore, anche se comincerà con un programma personalizzato, dopo gli impegni con la propria nazionale, per poi riunirsi ai propri compagni.
Senza difesa
Da quando la sosta del campionato è iniziata, Abate non ha avuto a disposizione nessuno dei suoi difensori centrali, fatta eccezione per Cristiano Biraghi che sta adattando al ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre. Pietro Comuzzo è stato convocato da Silvio Baldini nell’Italia Under 21, Eray Comert e Ricardo Rodriguez hanno risposto alla convocazione della Svizzera (il secondo ieri ha segnato su punizione alla Scozia), Ardian Ismajli da quella dell’Albania e, appunto, Coco era stato chiamato dalla Guinea Equatoriale. Per sopperire alle tante assenze dovute alle convocazioni in nazionale, in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra diversi giocatori delle giovanili, che continueranno ad allenarsi agli ordini di Abate fino a quando non saranno rientrati tutti i nazionali.
Si rivede Adams
Con il ritorno di Coco, Abate potrà continuare a lavorare anche su quella difesa a quattro che vorrebbe impiegare sempre più spesso nelle prossime partite del Toro, senza abbandonare la linea a tre che proprio l’ex Las Palmas nelle prime giornate di campionato ha avuto il compito di guidare schierandosi al centro. Il difensore ha la fiducia dell’allenatore e, anche se nelle precedenti stagioni in granata non è mai riuscito a convincere pienamente - ha alternato buone prestazioni a prove macchiate da errori grossolani - nelle prime uscite stagionali ha avuto un buon rendimento. Tornando alla ripresa degli allenamenti di ieri al Filadelfia, da segnalare che Ché Adams sta proseguendo il proprio lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio muscolare che lo ha fermato alla vigilia della partita contro la Roma. L’obiettivo dello staff granata è recuperarlo per la partita contro l’Udinese.
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