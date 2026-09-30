Toro, Coco è rientrato e corre al Fila

TORINO - Saul Coco da ieri è di nuovo a Torino. Ed è stato il primo dei quattordici calciatori granata convocati dalle rispettive nazionali a rientrare. Il difensore, che lunedì sera era in campo nella partita giocata dalla Guinea Equatoriale contro la Sierra Leone (partita valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa vinta 1-0 dalla selezione del difensore), non era ovviamente presente alla ripresa degli allenamenti al Filaldefia, ma è ora pronto a mettersi a disposizione di Ignazio Abate. Già oggi il centrale dovrebbe riprendere il lavoro con l’allenatore, anche se comincerà con un programma personalizzato, dopo gli impegni con la propria nazionale, per poi riunirsi ai propri compagni.

Senza difesa Da quando la sosta del campionato è iniziata, Abate non ha avuto a disposizione nessuno dei suoi difensori centrali, fatta eccezione per Cristiano Biraghi che sta adattando al ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre. Pietro Comuzzo è stato convocato da Silvio Baldini nell’Italia Under 21, Eray Comert e Ricardo Rodriguez hanno risposto alla convocazione della Svizzera (il secondo ieri ha segnato su punizione alla Scozia), Ardian Ismajli da quella dell’Albania e, appunto, Coco era stato chiamato dalla Guinea Equatoriale. Per sopperire alle tante assenze dovute alle convocazioni in nazionale, in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra diversi giocatori delle giovanili, che continueranno ad allenarsi agli ordini di Abate fino a quando non saranno rientrati tutti i nazionali.