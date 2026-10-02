Museo del Grande Torino presto al Filadelfia: quanto costa e quando sarà pronto
Oggi è a Villa Claretta, presto sarà al Filadelfia: il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata si appresta a cambiare casa. A Grugliasco, nell'attuale sede dell'esposizione, è stato presentato il progetto per portare il museo nel centro sportivo dove si allena la prima squadra granata. “Questo museo non solo ripercorre la storia sportiva del Torino, ma anche della nostra città e della nostra nazione” ha dichiarato Domenico Beccaria, presidente del museo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche due ex bandiere del Toro: “Se riusciremo a portare a termine questo progetto possiamo dire che gli Invincibili sono tornati a casa” le parole di Renato Zaccarelli; “Complimenti per la scelta, mi fa piacere che la storia del club torni al Fila” ha commentato Claudio Sala.
"Filadelfia casa giusta per il museo"
Per realizzare il progetto si parla di un investimento da circa sette milioni di euro, Marco Bo entra nei dettagli: “Va a inserirsi nel lotto ancora libero, l'edificio sarà composto di due piani fuori terra e ci saranno due spazi verdi ai lati - la descrizione dell'architetto - e penso che in 15 mesi si possa realizzare”. Prima, però, servirà circa un anno per appaltare il lavoro.
C'è soddisfazione anche da parte delle istituzioni: “Il Filadelfia è la casa giusta per il museo, ci sono risorse che dovremo aggiungere e per il prossimo anno dovremmo averle” ha detto l'assessore regionale Bongioanni, “Mio padre era grande tifoso del Toro, per noi è un pezzo di vita del Piemonte e dell'Italia e cercheremo di fare la nostra parte” assicura il governatore Cirio in collegamento telefonico.
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