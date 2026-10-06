Ansia Fortini: attesa per gli esami

TORINO - Dopo i due giorni di riposo concessi da Abate, oggi il Torino tornerà ad allenarsi al Filadelfia per preparare la sfida casalinga di lunedì contro l’Udinese, in programma alle 20.45. Si entra nella settimana in cui il focus sarà tutto sui friulani, anche se chiaramente il gruppo sarà al gran completo solo fra qualche giorno, quando anche gli ultimi nazionali saranno di nuovo a Torino. Chi è tornato in anticipo è Niccolò Fortini: nel corso della prima delle due sfide dell’Under 21, quella contro l’Armenia, il terzino granata aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra. Un infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare il ritiro degli azzurrini, vista l’impossibilità di prendere parte anche alla gara contro la Polonia giocata e vinta ieri a Pescara.

Le scelte di Abate Sono in corso valutazioni da parte dello staff medico: in programma per Fortini anche accertamenti strumentali in grado di stabilire con esattezza l’entità del problema. Di conseguenza si muoverà Abate pure a livello di scelte, perché l’eventuale assenza dell’ex viola porterebbe l’allenatore a mescolare un po’ le carte. Al contrario, se invece le notizie dovessero essere positive, Fortini potrebbe nuovamente candidarsi per un posto da titolare contro l’Udinese, giocandosela sia per la fascia destra che per quella mancina, dove sarebbe in ballottaggio con Cacciamani. Ad eccezione della partita contro il Milan, quando Fortini ha giocato solo uno spezzone (ma era appena arrivato), l’esterno è sempre stato schierato titolare in campionato, giocando pure la sfida di Coppa Italia contro il Monza.