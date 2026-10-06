La missione di Mandragora. Il Toro per tornare azzurro  

Quando aveva ricevuto la telefonata di Roberto Mancini, lo stato d’animo di Rolando Mandragora lo possiamo immaginare simile a quello di un bambino in un negozio di giocattoli. “La nazionale la inseguo da anni, sarei felicissimo di tornare in azzurro”, aveva dichiarato pochi giorni prima di ricevere la chiamata del ct. E il desiderio di tornare a Coverciano lo ha realizzato. È invece rimasto nel cassetto l’altro sogno, quello di poter vestire la maglia azzurra in una partita: il centrocampista certamente sperava di avere l’occasione di scendere in campo in almeno uno dei quattro incontri di Nations League. È invece rimasto in panchina sia a Roma, nella sconfitta per 2-0 contro il Belgio, sia a Bursa, nella sfida vinta 4-1 contro la Turchia. Poi Mancini non l’ha convocato per la trasferta in Francia e neppure per la sfida di ieri a Bologna, sempre contro la Turchia. L’unica presenza in nazionale di Mandragora, al momento, resta dunque quella del 2018 nell’amichevole contro la Francia, agli albori della prima esperienza di Mancini sulla panchina azzurra. Se nell’Italia in queste quattro partite di Nations League non ha trovato spazio, nel Toro Mandragora continuerà ad avere un ruolo di primissimo piano: Ignazio Abate non vede l’ora di riaverlo a disposizione al Filadelfia per tornare ad affidargli le chiavi del centrocampo, come ha fatto fin dalla partita di Firenze, pochi giorni dopo la firma del regista con la società granata. Partita nella quale, tra l’altro, il numero 8 era stato protagonista assoluto: con un gran sinistro dalla distanza aveva realizzato la rete dell’1-1 che aveva dato il via alla rimonta completata poi dall’acrobazia di Ché Adams, pochi minuti dopo. Il lato positivo del fatto che non abbia mai giocato con l’Italia in Nations League è che Mandragora, nei prossimi giorni, non dovrà smaltire le fatiche accumulate in nazionale e lunedì sera contro l’Udinese potrà quindi essere regolarmente in campo. In queste settimane il centrocampista avrà un obiettivo in più, oltre a quello di aiutare la propria squadra: guadagnarsi un’altra convocazione da parte di Mancini. L’Italia tornerà in campo a novembre, per le partite contro Francia e Belgio (in programma rispettivamente il 12 e il 15). “La convocazione in Nazionale passa attraverso le prestazioni con il Toro”, aveva dichiarato sempre Mandragora nelle scorse settimane.