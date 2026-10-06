La missione di Mandragora. Il Toro per tornare azzurro
Quando aveva ricevuto la telefonata di Roberto Mancini, lo stato d’animo di Rolando Mandragora lo possiamo immaginare simile a quello di un bambino in un negozio di giocattoli. “La nazionale la inseguo da anni, sarei felicissimo di tornare in azzurro”, aveva dichiarato pochi giorni prima di ricevere la chiamata del ct. E il desiderio di tornare a Coverciano lo ha realizzato. È invece rimasto nel cassetto l’altro sogno, quello di poter vestire la maglia azzurra in una partita: il centrocampista certamente sperava di avere l’occasione di scendere in campo in almeno uno dei quattro incontri di Nations League. È invece rimasto in panchina sia a Roma, nella sconfitta per 2-0 contro il Belgio, sia a Bursa, nella sfida vinta 4-1 contro la Turchia. Poi Mancini non l’ha convocato per la trasferta in Francia e neppure per la sfida di ieri a Bologna, sempre contro la Turchia. L’unica presenza in nazionale di Mandragora, al momento, resta dunque quella del 2018 nell’amichevole contro la Francia, agli albori della prima esperienza di Mancini sulla panchina azzurra. Se nell’Italia in queste quattro partite di Nations League non ha trovato spazio, nel Toro Mandragora continuerà ad avere un ruolo di primissimo piano: Ignazio Abate non vede l’ora di riaverlo a disposizione al Filadelfia per tornare ad affidargli le chiavi del centrocampo, come ha fatto fin dalla partita di Firenze, pochi giorni dopo la firma del regista con la società granata. Partita nella quale, tra l’altro, il numero 8 era stato protagonista assoluto: con un gran sinistro dalla distanza aveva realizzato la rete dell’1-1 che aveva dato il via alla rimonta completata poi dall’acrobazia di Ché Adams, pochi minuti dopo. Il lato positivo del fatto che non abbia mai giocato con l’Italia in Nations League è che Mandragora, nei prossimi giorni, non dovrà smaltire le fatiche accumulate in nazionale e lunedì sera contro l’Udinese potrà quindi essere regolarmente in campo. In queste settimane il centrocampista avrà un obiettivo in più, oltre a quello di aiutare la propria squadra: guadagnarsi un’altra convocazione da parte di Mancini. L’Italia tornerà in campo a novembre, per le partite contro Francia e Belgio (in programma rispettivamente il 12 e il 15). “La convocazione in Nazionale passa attraverso le prestazioni con il Toro”, aveva dichiarato sempre Mandragora nelle scorse settimane.
Mandragora sogna azzurro, il Toro cambia marcia
E se con la formazione granata continuerà a offrire prestazioni di alto livello, come fatto finora, il centrocampista potrà ricevere altre chiamate da parte di Mancini. E la prossima volta per scendere anche in campo e non solo per allenarsi a Coverciano e poi restare seduto in panchina. Mandragora non ha lasciato il ritiro della Nazionale con lo spirito di chi sa che si è chiusa un’esperienza, ma con quello di chi non vede l’ora di tornare. Avrà tempo sei partite il centrocampista (quelle contro Udinese, Parma, Monza, Como, Frosinone e Lecce) per guadagnarsi la nuova convocazione da parte del ct azzurro. Sei partite in cui Abate gli chiederà di far valere la propria esperienza, il carisma, oltre alle qualità tecniche, per prendere per mano il Toro. Anche perché, dopo l’inizio claudicante di stagione in cui il numero di sconfitte è stato ben superiore alle vittorie, il Toro dovrà ora necessariamente cambiare marcia nelle prossime settimane per essere quella mina vagante che Gianluca Petrachi si augurava prima dell’inizio del campionato. E di punti ne ha bisogno anche lo stesso Abate per poter continuare a lavorare con sempre maggiore serenità, ma anche per far crescere una squadra giovane. E in questo giocatori più esperti, come appunto Mandragora, potranno certamente aiutarlo.
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