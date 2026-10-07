Pellegri nuova vita: "Felice, pronto, motivatissimo!"
Meriterebbe di poter vivere finalmente una stagione bella, serena, senza problemi fisici e ricca di battaglie sportive e soddisfazioni. Sarà questa la volta buona, dopo due anni incredibilmente sfortunati? Dopo gli ennesimi colpi a tradimento del destino? A 25 anni, Pietro Pellegri riparte, ricomincia, per l’ennesima volta. E il Torino, da questo mese di ottobre, trova in casa un giocatore in più, un centravanti in più, un rinforzo che potrebbe anche rivelarsi parecchio utile, strada facendo. Si può toccare ferro, nell’attesa. Ma resta il fatto che il morale di Pellegri è alto, altissimo, anche se non gioca da una decina di mesi: 4 giorni prima di Natale l’ultima sua presenza in campo, con l’Empoli contro il Mantova in B. Meno di un tempo, quindi l’infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A seguire, l’intervento chirurgico. Era alla sua 12ª presenza, la 3ª da titolare. Stava vivendo un crescendo nell’impiego e nel rendimento, nell’efficacia. Aveva già realizzato 3 reti e firmato pure 2 assist gol. E dire che aveva ripreso a giocare solo a ottobre, esattamente un anno fa. Due mesi e mezzo di speranze, ma anche di conquiste concrete. E di braccia levate al cielo. Ma poi quel maledetto nuovo infortunio.
"Sono di nuovo felice"
E aveva ripreso a giocare solo a ottobre, un anno fa, perché nel dicembre del 2024, alla sua prima stagione in prestito all’Empoli, si era già rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con allegata la prima inevitabile operazione. Si fece male in Serie A contro il Verona, quella volta. E anche quella volta dopo che stava man mano imponendosi brillantemente: pure in quel campionato era già arrivato a 3 gol. «Sono pronto, sono di nuovo felice, sto bene, qui tutti mi stimano, sono benvoluto, al mio fianco ho tutte belle persone e non sono soltanto motivato: sono motivatissimo!». Ad amici e compagni grossomodo diceva queste parole il giovane centravanti del Torino nei giorni scorsi, dopo aver superato senza alcun problema anche l’ultimo esame chiave di questa lunga sosta, ovvero l’amichevole disputata contro la Primavera sabato scorso. Abile e arruolato, diciamo così. Pellegri potrà continuare ad allenarsi con il gruppo, ieri ha raddoppiato gli sforzi aggiungendo anche una rata di lavoro a parte e lunedì prossimo tornerà a respirare l’aria di una partita “vera”: contro l’Udinese lo rivedremo in panchina e già immaginiamo la sua voglia enorme di... “esordire”. Ogni volta come se fosse la prima volta. Nel gennaio del 2022, con Juric in panchina, Pietro era approdato al Torino, dopo la breve parentesi al Milan e il precedente periodo vissuto nel Monaco con l’effigie dell’enfant prodige (nel Genoa aveva esordito proprio contro i granata a 15 anni, a 16 aveva segnato il suo primo gol in A e prim’ancora di arrivare a 17 aveva anche firmato una doppietta, sempre in A (un record nella storia del campionato).
Pellegri potrà trovare spazio
In 2 stagioni e mezzo col Toro non aveva giocato poco (55 presenze tra A e Coppa Italia), ma partendo quasi sempre da riserva (12 partite da titolare in campionato) e lamentando ciclicamente problemi muscolari assortiti. In ogni caso, 6 gol e 2 assist li aveva comunque firmati, Pietro. Fiuto, temperamento, potenza, doti tecniche: Pellegri può tornare a essere un bel centravanti, se solo non accuserà più particolari problemi muscolari e se il destino la smetterà, finalmente, di fare lo sgambetto alle sue continue rinascite sportive (nel novembre del ‘22 aveva anche patito una distorsione alla caviglia dopo appena 3 secondi dal fischio d’inizio contro il Bologna, era scattato e subito scivolato). Rinascite sportive strameritate, perché figlie anche di grandi sacrifici fisici, di duro lavoro nel tunnel delle rieducazioni e di lotte psicologiche continue, per accumulare sempre e solo energia positive e rinnovate motivazioni. Ecco perché è bello sapere che Pietro è di nuovo a posto fisicamente, sereno e, appunto, «motivatissimo». Poi, è chiaro, il suo inserimento non potrà che essere graduale e con tutte le dovute precauzioni, per carità. Ma con il 35enne Zapata a mezzo servizio per via dei suoi ormai ripetuti gonfiori al ginocchio operato nell’ottobre 2024 (crociato anteriore anche per Duvan), Pellegri potrà man mano cercare e trovare spazio, nel ballottaggio con Kulenovic dietro ai titolari di riferimento Simeone e Adams. Simeone, già: che giocava nel Genoa nel 2016-’17, proprio quando Pietro si allenava già con i grandi ed esordiva (e segnava) in A. E, in precedenza, da ragazzino del vivaio rossoblù, aveva conosciuto anche Mandragora, al Genoa sino all’estate 2015, poi ritrovato come compagno in granata nei primi mesi del 2022, prima che il play si trasferisse a Firenze. Nuova vita anche per le amicizie, a Torino.
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