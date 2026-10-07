Pellegri nuova vita: "Felice, pronto, motivatissimo!"

Meriterebbe di poter vivere finalmente una stagione bella, serena, senza problemi fisici e ricca di battaglie sportive e soddisfazioni. Sarà questa la volta buona, dopo due anni incredibilmente sfortunati? Dopo gli ennesimi colpi a tradimento del destino? A 25 anni, Pietro Pellegri riparte, ricomincia, per l’ennesima volta. E il Torino, da questo mese di ottobre, trova in casa un giocatore in più, un centravanti in più, un rinforzo che potrebbe anche rivelarsi parecchio utile, strada facendo. Si può toccare ferro, nell’attesa. Ma resta il fatto che il morale di Pellegri è alto, altissimo, anche se non gioca da una decina di mesi: 4 giorni prima di Natale l’ultima sua presenza in campo, con l’Empoli contro il Mantova in B. Meno di un tempo, quindi l’infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A seguire, l’intervento chirurgico. Era alla sua 12ª presenza, la 3ª da titolare. Stava vivendo un crescendo nell’impiego e nel rendimento, nell’efficacia. Aveva già realizzato 3 reti e firmato pure 2 assist gol. E dire che aveva ripreso a giocare solo a ottobre, esattamente un anno fa. Due mesi e mezzo di speranze, ma anche di conquiste concrete. E di braccia levate al cielo. Ma poi quel maledetto nuovo infortunio.

"Sono di nuovo felice" E aveva ripreso a giocare solo a ottobre, un anno fa, perché nel dicembre del 2024, alla sua prima stagione in prestito all’Empoli, si era già rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con allegata la prima inevitabile operazione. Si fece male in Serie A contro il Verona, quella volta. E anche quella volta dopo che stava man mano imponendosi brillantemente: pure in quel campionato era già arrivato a 3 gol. «Sono pronto, sono di nuovo felice, sto bene, qui tutti mi stimano, sono benvoluto, al mio fianco ho tutte belle persone e non sono soltanto motivato: sono motivatissimo!». Ad amici e compagni grossomodo diceva queste parole il giovane centravanti del Torino nei giorni scorsi, dopo aver superato senza alcun problema anche l’ultimo esame chiave di questa lunga sosta, ovvero l’amichevole disputata contro la Primavera sabato scorso. Abile e arruolato, diciamo così. Pellegri potrà continuare ad allenarsi con il gruppo, ieri ha raddoppiato gli sforzi aggiungendo anche una rata di lavoro a parte e lunedì prossimo tornerà a respirare l’aria di una partita “vera”: contro l’Udinese lo rivedremo in panchina e già immaginiamo la sua voglia enorme di... “esordire”. Ogni volta come se fosse la prima volta. Nel gennaio del 2022, con Juric in panchina, Pietro era approdato al Torino, dopo la breve parentesi al Milan e il precedente periodo vissuto nel Monaco con l’effigie dell’enfant prodige (nel Genoa aveva esordito proprio contro i granata a 15 anni, a 16 aveva segnato il suo primo gol in A e prim’ancora di arrivare a 17 aveva anche firmato una doppietta, sempre in A (un record nella storia del campionato).