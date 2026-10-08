Mikolajewski convince, il Toro si muove

TORINO - Non poteva finire in un modo migliore, almeno per i dirigenti del Toro, la partita di lunedì tra l’Italia e la Polonia Under 21: Gianluca Petrachi ha potuto vedere gli azzurrini vincere largamente (6-2) e qualificarsi all’Europeo di categoria, ha osservato Pietro Comuzzo mettere altri 90 minuti nelle gambe e soprattutto ha avuto un’ulteriore dimostrazione delle abilità dentro l’area di rigore di Daniel Mikolajewski. Il nome del ventenne centravanti è da tempo scritto sul taccuino del dirigente, che ha approfittato della partita contro l’Italia per osservarlo ulteriormente e prendere nuovi appunti su di lui. Petrachi ha così potuto guardare l’attaccante fare a sportallate con Comuzzo e gli altri difensori azzurri, ma soprattutto ha potuto avere una dimostrazione del grande senso del gol che caratterizza l’attaccante: è stato proprio Mikolajewski a firmare la prima delle due reti della propria nazionale. L’unica nota stonata è che il ds non ha potuto vedere l’attaccante all’opera per tutti i novanta minuti: Mikolajewski è rimasto infatti seduto in panchina per tutto il primo tempo ed è entrato solo all’intervallo, quando l’Italia era già sul 2-0 e, quindi, virtualmente qualificata all’Europeo di categoria. Ma in fin dei conti, per Petrachi, questo poco importa: il secondo tempo gli è bastato per farsi un’idea più approfondita delle qualità del giocatore.

Mikolajewski, la sorpresa della Polonia Under 21 e la sua maturità L’esclusione dall’undici iniziale di Mikolajewski ha comunque sorpreso un po’ tutti tra tifosi e addetti ai lavori della Polonia: il centravanti è il principale riferimento offensivo della propria nazionale e in una partita così importante, come lo era appunto quella contro l’Italia (in palio c’era il primo posto del girone e, di conseguenza, la qualificazione diretta all’Europeo), un po’ tutti dalle parti di Varsavia si sarebbero aspettati di vederlo titolare. «L’allenatore mi ha spiegato che aveva un piano gara in mente, sono rimasto un po’ sorpreso pure io dal fatto di non giocare titolare, ma questa è stata la decisione del tecnico e va rispettata», aveva poi spiegato lo stesso attaccante, senza fare polemica per l’esclusione in una partita dal peso specifico così elevato, dimostrando in questo una certa dose di maturità.