Cacciamani: "Abate? Figura importante. Orgoglioso della maglia del Torino, mi ispiro a Bale"
Alessio Cacciamani è stato intervistato dai microfoni di Dazn dove ha fatto la quadra delle prime gare di campionato del Torino. Il gioiellino granata, cercato anche dalla Roma nella sessione estiva di mercato, ha parlato anche del suo rapporto con Abate: “Avere una figura come quella del mister, con cui ho lavorato a Castellammare, è importante. Mi ha fatto affacciare a questo mondo. Continuare a lavorare con lui, con i suoi principi, è bello anche perché mi sono trovato bene lo scorso anno e conosco le sue richieste”.
Le parole di Cacciamani
“Sono veramente molto orgoglioso di vestire questa maglia, già dal settore giovanile percepivo questa grandezza, il peso che dà indossarla. Ora me ne rendo doppiamente conto, è un senso di orgoglio, cerco di onorarla al meglio”. Sul salto dalla serie B alla serie A ha poi dichiarato: “La differenza è nel gesto tecnico, nella questione fisica. In Serie B il margine di errore era quasi zero, qua è ancora più ridotto. Più si va a vanti più i dettagli e la cura dei particolari diventano fondamentali".
Il ruolo in campo
"Nasco esterno d’attacco, ma lavorando anche con moduli diversi nel calcio moderno più cose sai fare e meglio è. C’è tanto da lavorare, ma credo che ogni giocatore non debba perdere le proprie caratteristiche ed i propri punti di forza, lavorerò su cosa già so fare cercando di migliorare anche nelle altre questioni”. Infine, sul discorso legato alla Nazionale ha aggiunto: "Per me sarebbe una cosa che mi riempirebbe di orgoglio. Io devo solo continuare a lavorare, credere nel lavoro e nel trovare continuità. Poi qualsiasi cosa arriverà la prenderò bene. Ci sono tanti giocatori che mi piacciono, ma mi ispiro a Bale. Adoro il suo strapotere fisico".
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