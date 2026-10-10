Toro, Abate suona la carica: "Con l'Udinese tutti allineati. Per noi mese importante"

Il Torino di Abate torna in campo: dopo la lunghissima sosta per le nazionali, il club granata se la vedrà in campionato contro l'Udinese di Runjaic. Per il Toro soltanto una vittoria nelle prime cinque giornate di Serie A - quella contro la Fiorentina - ed un pari rimediato all'ultima giornata contro il Bologna. Sono 4 i punti raccolti finora dagli uomini di Abate, che scenderanno in campo nel posticipo di lunedì sera contro il club friulano allo Stadio Olimpico di Torino. Proprio il mister del club granata ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno casalingo di campionato. Come ha sfruttato la pausa e come pensa di ritrovare la squadra? Cosa ne pensa di questa sosta lunga? Un punto sugli infortunati?

“La sosta è stata molto utile, abbiamo avuto modo di far aumentare i carichi di lavoro, da questo punto di vista sono felice, per quanto riguarda la sosta, abbiamo avuto chi ha giocato poco e chi molto, fa parte del gioco, sono rientrati con voglia ed entusiasmo ci stiamo preparando al meglio. Indisponibili? Stanno tutti bene, da valutare Fortini che ha pubalgia”. Quale atteggiamento tattico dobbiamo aspettarci? “Affrontiamo una squadra forte, che lavora con lo stesso allenatore da tempo, una squadra fisica e intensa, sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi. La tattica lascia il tempo che trova, possiamo interpretare il gioco in vari modi, abbiamo lavorato si certi principi, la voglia di attaccare la profondità e di essere propositivi, ho avuto bei segnali”.