Casadei torna Abate lo punge. Deve sgomitare
Titolare sulla trequarti contro la Carrarese in Coppa Italia e contro il Milan, alla prima di campionato. Cesare Casadei ha iniziato la stagione agendo in una posizione più avanzata rispetto a quelle che aveva occupato in precedenza con la maglia del Toro, quando lo si è visto più che altro da mezzala. Dopo la partita contro i rossoneri, il numero 22 granata era stato poi costretto a fermarsi a causa di un infortuno muscolare che lo ha tenuto ai box fino all’inizio della lunga pausa di tre settimane del campionato. Ora che è di nuovo a disposizione e che Abate ha anche accantonato il 3-4-2-1 iniziale, il tema principale, parlando di Casadei, dovrebbe essere quello riguardante la sua posizione in campo. Ma più che del dove, è il caso di soffermarsi sul quando lo si potrà vedere di nuovo in campo. Ignazio Abate è stato chiaro: “Siamo in tanti, ci sono otto centrocampisti e per giocare Cesare deve sgomitare”. Il tecnico apprezza le qualità tecniche di Casadei, così come apprezza la sua capacità di inserirsi nell’area di rigore avversaria per andare a concludere l’azione, ma vuole di più dal centrocampista ed è per questo che in conferenza stampa lo ha pungolato: “Casadei deve fare uno switch a livello mentale per poter fare un campionato da protagonista”. Il passo chiesto da Abate a Casadei è lo stesso che nella scorsa stagione anche Baroni e (soprattutto) D’Aversa avevano domandato al centrocampista.
Suggestione trequarti
D’altronde, da quando è arrivato al Toro nel gennaio del 2025, il centrocampista ha sempre dato l’impressione di essere un giocatore con un enorme potenziale, ma il problema è che finora non è mai riuscito a esprimerlo totalmente. E in questa stagione, considerata la concorrenza, per Casadei il rischio di sedersi spesso in panchina è più che concreto. Le parole pronunciate dall’allenatore in conferenza stampa vanno lette come un avviso nei confronti del giocatore: l’ex Chelsea le opportunità per mettersi in mostra dovrà meritarsele con il lavoro durante la settimana e con prestazioni di livello durante la partita. Ora c’è da capire come risponderà Casadei. Una risposta che Abate non si attende ovviamente davanti ai microfoni o sui giornali, ma sul campo del Filadelfia durante gli allenamenti e in partita. Una risposta che l’allenatore attende già contro l’Udinese, nel caso in cui domani sera dovesse decidere di concedergli qualche minuto. Contro l’Udinese è comunque probabile che il numero 22 cominci dalla panchina, ma potrebbe però entrare nel corso della ripresa. La posizione che eventualmente occuperà dipenderà dal sistema di gioco scelto da Abate.
"Casadei trequartista nel 3-4-2-1"
“Cesare è un giocatore che può fare il trequartista nel 3-4-2-1 e la mezzala in un centrocampo a tre”, ha proseguito Abate. Negli scorsi giorni, il centrocampista aveva fatto un bagno d’umiltà parlando della sua esperienza al Chelsea. “Feci un passo troppo grande per quella che era la mia esperienza in quel momento. Quella in Inghilterra è stata un’esperienza che mi è servita a livello umano, ma a livello calcistico ho perso un po’ di tempo”, aveva ammesso. Ora Abate spera che, con la stessa umiltà, Casadei comprenda che deve cambiare marcia anche per ritagliarsi un ruolo importante nel Toro, per non restare una sorta di eterno incompiuto. Non bastano buone qualità fisiche e tecniche per emergere in Serie A, serve anche la testa giusta o, in altre parole, quello switch mentale di cui ha parlato anche Abate. Casadei ha 23 anni, ha quindi ancora tutto il tempo per crescere, per trovare il modo di diventare protagonista nella squadra granata. Ma deve iniziare a cambiare passo e a sgomitare.
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