Casadei torna Abate lo punge. Deve sgomitare

Titolare sulla trequarti contro la Carrarese in Coppa Italia e contro il Milan, alla prima di campionato. Cesare Casadei ha iniziato la stagione agendo in una posizione più avanzata rispetto a quelle che aveva occupato in precedenza con la maglia del Toro, quando lo si è visto più che altro da mezzala. Dopo la partita contro i rossoneri, il numero 22 granata era stato poi costretto a fermarsi a causa di un infortuno muscolare che lo ha tenuto ai box fino all’inizio della lunga pausa di tre settimane del campionato. Ora che è di nuovo a disposizione e che Abate ha anche accantonato il 3-4-2-1 iniziale, il tema principale, parlando di Casadei, dovrebbe essere quello riguardante la sua posizione in campo. Ma più che del dove, è il caso di soffermarsi sul quando lo si potrà vedere di nuovo in campo. Ignazio Abate è stato chiaro: “Siamo in tanti, ci sono otto centrocampisti e per giocare Cesare deve sgomitare”. Il tecnico apprezza le qualità tecniche di Casadei, così come apprezza la sua capacità di inserirsi nell’area di rigore avversaria per andare a concludere l’azione, ma vuole di più dal centrocampista ed è per questo che in conferenza stampa lo ha pungolato: “Casadei deve fare uno switch a livello mentale per poter fare un campionato da protagonista”. Il passo chiesto da Abate a Casadei è lo stesso che nella scorsa stagione anche Baroni e (soprattutto) D’Aversa avevano domandato al centrocampista.

Suggestione trequarti D’altronde, da quando è arrivato al Toro nel gennaio del 2025, il centrocampista ha sempre dato l’impressione di essere un giocatore con un enorme potenziale, ma il problema è che finora non è mai riuscito a esprimerlo totalmente. E in questa stagione, considerata la concorrenza, per Casadei il rischio di sedersi spesso in panchina è più che concreto. Le parole pronunciate dall’allenatore in conferenza stampa vanno lette come un avviso nei confronti del giocatore: l’ex Chelsea le opportunità per mettersi in mostra dovrà meritarsele con il lavoro durante la settimana e con prestazioni di livello durante la partita. Ora c’è da capire come risponderà Casadei. Una risposta che Abate non si attende ovviamente davanti ai microfoni o sui giornali, ma sul campo del Filadelfia durante gli allenamenti e in partita. Una risposta che l’allenatore attende già contro l’Udinese, nel caso in cui domani sera dovesse decidere di concedergli qualche minuto. Contro l’Udinese è comunque probabile che il numero 22 cominci dalla panchina, ma potrebbe però entrare nel corso della ripresa. La posizione che eventualmente occuperà dipenderà dal sistema di gioco scelto da Abate.