Il Toro torna a vincere, Braganca e Kulenovic stendono l’Udinese: Abate sorride, incubo Runjaic

Il Torino massimizza le occasioni create e supera in casa l'Udinese per 2-1. Sono Bragança e Kulenovic, con il generoso contributo di Okoye, a mettere la firma sulla partita. Per oltre mezz'ora succede poco o nulla, nonostante siano gli ospiti a farsi preferire. A sbloccare il risultato al 36' sono però i granata. Dopo un corner battuto dalla sinistra, Adams ci prova con una girata e la palla finisce sul palo, ma sulla respinta è Bragança il più lesto di tutti a intervenire e a infilare Okoye a porta ormai vuota. Gli uomini di Runjaic non si scompongono e al 43' trovano l'1-1. Ebosse serve Ekkelenkamp, il quale si fa prima respingere il primo tentativo da Comuzzo ma poi riprende il pallone e trafigge Perri con il mancino. Le due squadre vanno al riposo in parità.