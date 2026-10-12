Abate sorride, primo successo in casa: "Il Torino migliorerà, l'importante era vincere"

TORINO - Il Torino torna a vincere superando per 2-1 l'Udinese nel posticipo di Serie A. Ai microfoni di Dazn il commento del tecnico granata , Ignazio Abate : "C'è tento dei ragazzi. Una partita complicata contro una squadra fisica ed intensa. Volevamo portarla a casa in tutti i modi, siamo rimasti in gara e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo". Poi prosegue: "Attaccanti un po' isolati nel primo tempo, siamo partiti un po' contratti. Era una partita importante per noi, la sentivamo. Nella ripresa un piglio diverso. Sono partito con Oristanio perché meritava questa opportunità, ha lavorato in silenzio. Poi devo fare i complimenti a chi è entrato, a Vlasic, a Kulenovic". 7 giocatori nuovi nell'11 titolare: "Le due punte perché alla fine i moduli li fanno i giocatori. li devo far coesistere. Venivamo da un possesso palla sterile, volevamo più gente oltre, troppo spesso ci accontentiamo di gestirla. L'importante era vincere".

"Molto bello aver segnato il mio primo gol qui in casa. Sono molto felice per la vittoria, dobbiamo continuare a lavorare". Queste le parole di Daniel Bragança ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Torino sull'Udinese. "Abbiamo lavorato molto durante la sosta per le nazionali. Mi trovo bene qui, mi piace scoprire la storia del Torino". "Sono felicissimo per la vittoria, avevamo bisogno di questi tre punti dopo un avvio di stagione difficile in cui avremmo meritato di più. Sono contento anche per il mio gol, con un po' di fortuna, ma nulla arriva per caso", questo il commento dell'uomo del match Sandro Kulenovic.

Le parole di Runjaic

"Senza quell'errore tra Bertola e Okoye probabilmente la partita sarebbe finita in pareggio. Non possiamo essere contenti e non siamo assolutamente soddisfatti di questa quarta sconfitta consecutiva, ma la squadra non ha giocato male quest'oggi. Devo accettare l'errore, anche se chiaramente ha condizionato tanto la partita ed è stato determinante". Questa l'analisi di Kosta Runjaic a Dazn dopo il ko dell'Udinese contro il Torino.

"Alaba ci aiuterà"

Il tecnico bianconero ha proseguito: "Il calcio è uno sport molto complicato. Nelle ultime due partite abbiamo avuto dei blackout dovuti a mancanza di percezione del pericolo, mancanza di cattiveria e assenza di comunicazione, commettendo errori cruciali che ci hanno fatto perdere punti e gare, come successo oggi o con l'errore di Kabasele contro il Cagliari. Abbiamo reso le cose troppo facili agli avversari, specialmente in occasione del secondo gol. È una questione di gestione della gara, comunicazione, percezione del pericolo ed energia. Ora sono già focalizzato sulla prossima partita del prossimo weekend, che sarà fondamentale perché dobbiamo assolutamente cambiare rotta e fare uno switch dal punto di vista energetico e della responsabilità". Poi su Alaba ha concluso: "Oggi Alaba è entrato in campo e sicuramente ci aiuterà con la sua esperienza, con la comunicazione anche durante la settimana e con la sua energia. Tuttavia non dobbiamo mettere tutta la pressione solo su di lui: fa parte della squadra e tutti i giocatori devono mantenere il massimo livello di concentrazione. La solidità e la consapevolezza difensiva sono la base; non sono preoccupato di fare gol perché penso che siamo in grado di segnare in ogni partita, ma bisogna blindare la fase difensiva ed essere focalizzati fino alla fine".