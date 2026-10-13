Pagelle Torino-Udinese: Kulenovic approfitta, Braganca spezza l'equilibrio, Vlasic show

Perri 6 Su Ekkelenkamp avrebbe potuto fare di più ma tutto sommato chiude senza errori. Belghali 6 Ingaggia un duello con Kamara che alle volte lo vede avere la peggio. Si adatta come meglio può alle variazioni tattiche della squadra nel corso del match. Comuzzo 5 Sul gol dell’1-1 friulano si fa sorprendere dalle finte di Ekkelenkamp. Nel secondo tempo si divora il possibile vantaggio. Coco 6.5 Poche sbavature, controlla senza grossi patemi Unai Gomez, annullandolo. Rodriguez 6 A quasi due anni e mezzo di distanza dall’ultima da titolare con la maglia del Torino, lo svizzero torna nell’undici iniziale, schierato come terzino nella difesa a quattro. Non corre rischi. Ismajli (1’ st) 6.5 Col suo ingresso il Toro passa a tre, partita di sostanza. Oristanio 6 In campionato finora lo si era visto solo per lo spezzone (buono) del Dall’Ara. Abate gli dà fiducia e lo schiera dall’inizio, come esterno nel 4-4-2 di partenza. Qualche spunto anche se non a livello di Bologna. Vlasic (9’ st) 7 Ci mette sei minuti a mettere in mezzo un pallone che sarebbe solo da spingere in porta. Si alza dalla sua prima panchina stagionale nel migliore dei modi, perché non soddisfatto mette in area il pallone che costringe il portiere dell’Udinese a quell’uscita folle che porta il Toro avanti.

Mandragora 6.5 Ci mette un po’ ad entrare in partita ma quando il pallone passa dai suoi piedi può nascere sempre qualcosa di pericoloso. Così al 36’, quando da uno schema su angolo il centrocampista scodella in area quello che i compagni trasformano in gol.

Bragança 7 Il primo gol con la maglia del Toro, nella seconda gara consecutiva da titolare. Spezza l’equilibrio con una rete che fa respirare la squadra. Ilkhan (9’ st) 6 Un numero da circo, ma si fa subito male. Gineitis (32’ st) 6 Bada agli equilibri tattici.

Cacciamani 6.5 Finché c’è in campo Voivoda ha meno spazi per sfondare, chiude in crescendo.

Adams 6.5 Ha abituato a segnare solo gol bellissimi: lo ha fatto col Milan, lo ha fatto con la Fiorentina. Per poco non ci riesce con l’Udinese: la sua girata colpisce in pieno il palo, prima che arrivi Bragança a spedirla in rete. La sosta lo consegna ad Abate più in forma anche se non ancora con i 90 minuti a disposizione. Kulenovic (19’ st) 7 Fa quello che Simeone pochi minuti prima non aveva fatto: approfitta dell’ennesimo errore di Okoye per buttarla dentro. E poco dopo sfiora la doppietta personale.

Simeone 5 Cerca la rete che in campionato non è ancora arrivata, stavolta avendo anche il supporto di un’altra punta. Ci prova in ogni modo: un peccato non approfittare del regalo di Okoye a inizio ripresa, con la porta praticamente spalancata davanti a sé.

All. Abate 7 Vince una partita importantissima, quella che consente ai granata di ripartire al meglio e di dare seguito anche a quanto visto col Bologna prima della sosta.