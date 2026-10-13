"Storie che vivono anche lontano dal campo": Rincon, l'emozione Toro e l'incontro granata
"Ci sono storie che continuano a vivere, anche lontano dal campo perché il tempo passa, ma certe emozioni restano": su Instagram l'ex centrocampista Tomàs Rincon racconta le sensazioni vissute al ritorno sotto la Mole per vedere il "suo" Torino. Il venezuelano, che a metà settembre aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, è tornato allo Stadio Olimpico Grande Torino in occasione della sfida tra i granata e l'Udinese, vinta 2-1 dalla squadra di Ignazio Abate. Per Rincon è stato un ritorno a casa dopo l'esperienza vissuta al Toro tra il 2017 e il 2021: nelle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram è stato immortalato insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi, al direttore operativo del club Alberto Barile e ai calciatori Ricardo Rodriguez e Duvan Zapata.
Nella sua carriera vanta due trofei con la Juve
Dopo la gioventù trascorsa in Venezuela tra Maracaibo Under 19, Funda, Zamora e Deportivo Tachira, Rincon sbarca in Europa nel 2009, quando all'età di 21 anni lo scopre l'Amburgo. Quattro stagioni e mezzo in Germania, prima di arrivare in Italia, dove firma con il Genoa a zero. Proprio in Serie A trascorre gli anni migliori della sua carriera, tant'è che nel mercato invernale del 2017 la Juventus lo acquista per 8 milioni. In bianconero conquista lo Scudetto e una Coppa Italia ma fatica a trovare spazio a causa della folta concorrenza in mezzo al campo, dove figurano campioni del calibro di Pjanic, Khedira e Marchisio. Rincon colleziona appena 13 presenze e in estate viene ceduto in prestito al Torino, che lo riscatta l'anno seguente per circa 6 milioni. In granata entra nel cuore dei tifosi con la sua 'garra' sudamericana, lascia nel gennaio 2022 dopo 145 presenze e 6 gol per trasferirsi alla Sampdoria. Altri 51 gettoni in blucerchiato, prima di passare nell'estate del 2023 al Santos, dove chiuderà la carriera.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS