"Storie che vivono anche lontano dal campo": Rincon, l'emozione Toro e l'incontro granata

"Ci sono storie che continuano a vivere, anche lontano dal campo perché il tempo passa, ma certe emozioni restano": su Instagram l'ex centrocampista Tomàs Rincon racconta le sensazioni vissute al ritorno sotto la Mole per vedere il "suo" Torino. Il venezuelano, che a metà settembre aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, è tornato allo Stadio Olimpico Grande Torino in occasione della sfida tra i granata e l'Udinese, vinta 2-1 dalla squadra di Ignazio Abate. Per Rincon è stato un ritorno a casa dopo l'esperienza vissuta al Toro tra il 2017 e il 2021: nelle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram è stato immortalato insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi, al direttore operativo del club Alberto Barile e ai calciatori Ricardo Rodriguez e Duvan Zapata.