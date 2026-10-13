Lutto in casa Toro: è scomparso "il carrozziere con il cuore", figura storica del mondo granata

Il cordoglio del Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Marello nel ricordo di Angelo Marello, formidabile campione di umanità, conosciuto in tutta la Città in ambito sportivo, sociale e culturale: dal Grande Torino al Torino di oggi è sempre stato un prezioso e insostituibile punto di riferimento per tutto il mondo granata. Ribattezzato “il carrozziere con il cuore”, è stato il principale artefice del monumento a Fausto Coppi e tra i fondatori dell’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti e quella degli Ex Calciatori Granata. Angelo, di nome e di fatto, per la sua generosità infinita e la straordinaria volontà anche a 92 anni non ha mai smesso di lavorare: lui diceva "Cosa farebbero i miei dipendenti se io chiudessi l'attività?". Nel 2025 ha ricevuto la Civica Benemerenza dalla Città di Torino per il suo impegno sul territorio. Mancherà a tantissimi. Torino piange la scomparsa di un grande uomo, il Toro perde un amico vero".